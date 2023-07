En una celda de 6x6 y sin celular: revelan cómo L-Gante pasa sus días dentro de la cárcel

Javier Díaz informó en Intrusos cómo con los días de L-Gante en la cárcel, a 53 días de haber sido detenido producto de una denuncia en su contra y por la que se lo acusa de privación ilegítima de la libertad.

“Está detenido desde el 6 de junio en una celda de más o menos 6x6 en la DDI de Quilmes, un departamento de investigaciones que tiene celdas para algunos detenidos”, comenzó explicando el periodista.

Luego, continuó: “Es legal que esté en un lugar así porque todavía la prisión preventiva no fue confirmada. Duerme en una cama cucheta, tiene una televisión chiquita y tiene un montón de anotadores”.

“Sale solamente algunas horas al patio y se cruza con dos presos; hay más presos pero se cruza solo con esos dos porque son los más tranquilos con los que no podría tener inconvenientes”, sumó.

"No tuvo problemas y no se comportó mal". G-plus

Entonces, el comunicador detalló: “No tiene teléfono celular, tiene fotos, una de Tamara, otra de su hija, y tiene otra foto en la que está con el Noba y con la Joaqui. Ese es todo su mundo hoy y le llevan comida. No tuvo problemas y no se comportó mal”.

REVELAN QUÉ ESCRIBE L-GANTE EN LOS CUADERNOS DESDE LA CÁRCEL

En Intrusos revelaron que L-Gante tiene muchos anotadores y cuadernos en la celda en la que está detenido y dieron a conocer qué es lo que escribe en cada uno de ellos desde que entró.

“En los cuadernos y anotadores escribe muchas canciones, cosas del día que le pasan que después la convertirá en canciones o tal vez en un libro, no descartan esa posibilidad”, reveló Javier Díaz.