La catarsis de Dario Barassi tras ser asaltado en la calle: "Qué agotador vivir así"

El viernes al mediodía, Darío Barassi sorprendió a sus seguidores de Twitter al dejar su habitual humor de lado para hacer catarsis en la red social. ¿El motivo? El actor sufrió el robo de su celular y se mostró agobiado por la difícil situación que atraviesa la sociedad.

Darío arrancó su relato: “Viernes. Día que amo. Tenía mil planes de cosas que tenía que hacer y me copaban. Esquina, trapito, le digo que no porque mi maquina estaba recién salida del lavadero. Se altera, me empieza a pegar en los vidrios. Heavy. Pero uno esta acostumbrado.. Muy mal acostumbrado”.

Luego, Barassi contó qué pasó después del episodio con el trapito: “Hago un par de cuadras. Me da calor, el clima está rarísimo. Bajo el vidrio de atrás, por seguridad...Así de enfermos vivimos en este país... Pero acostumbrados... Muy mal acostumbrados. No sé cómo pero desde atrás entró un pibe, flaco (envidia), ágil (envidia) y me robó mi celu nuevo... Grité no, intenté bajar del auto pero al pedo el pibe ya estaba a 25 km y lo mio no es correr”.

Enojado, expresó: “Tengo unas ganas de putear... Aunque suene ordinario y no muy constructivo me parece un pij... vivir así. Pero voy a frenar, calmarme y al menos intentar con este relato exponer algo que de alguna manera sume”.

Barassi, al ladrón que robó su celular: "Si la vida y este presente te ofrecen alguna oportunidad de estudiar o trabajar. no la dejes pasar por favor. Es más complicado ese camino pero mucho más digno y gratificante”. G-plus

Acto seguido, reflexionó sobre la realidad del país: “Pobreza extrema, violencia, inseguridad, delincuencia... Qué agotador vivir así, y lo peor es que desde hace años nos venimos acostumbrando, se toma con normalidad. Grave error. Uno putea, se quiere ir del país, pierde las esperanzas y la paciencia... ¿Dónde termina esta realidad?”.

Por último, se dirigió directamente a quien lo robó: “Al pibe que me robó... Vendelo y por favor comete un asado con tus amigos y que sea una noche inolvidable. Si la vida y este presente te ofrecen alguna oportunidad de estudiar o trabajar. no la dejes pasar por favor. Es más complicado ese camino pero mucho más digno y gratificante”.

Y también al trapito que golpeó su auto: “Al trapo que me cag... a piñas los vidrios, que un rato te duela la mano papá, y después deseo que puedas calmar la calentura y angustia que tenes sin romperle el auto a este gordo. Te entiendo, está difícil”.

“En fin...estoy del ojete, por ahora sin celular, no tengo harinas cerca, no se me ocurrió otra alternativa mas que ésta de hacer catarsis en una red social. Cuando me calme borro todo y seguiré viviendo. Qué pa... vivir así. Buen viernes”.

