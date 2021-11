Se casó Roxana Cravero, la ex de Huevo Müller: "Te vi por primera vez hace 5 años, cuando era imposible"

Roxana Cravero, la modelo que fue novia de Alejandro "Huevo" Müller y de quien se separó en 2018, compartió en Instagram su infinita emoción por haberse casado con su novio cuando pensó que su relación jamás llegaría a buen puerto.

"Te vi por primera vez hace 5 años, era imposible. Le conté a mi mamá que había conocido al chico con el que me iba a casar. Siguió siendo imposible, nuestros caminos parecían no coincidir pero no podíamos dejar de cruzarlos. No sé si fue el destino que estaba escrito o nosotros que teníamos tantas ganas que lo escribimos así", expresó la modelo junto a una significativa foto con su amor en plena ceremonia.

Junto a otro imagen posando con su pareja, vestida de blanco y muy emocionada por su unión, Roxana le agradeció por cómo es con ella.

"Pasamos por todo, superamos todo y definitivamente hoy puedo decir que las adversidades nos hicieron más fuertes. Porque cada día no parás de motivarme para crecer, porque creés en mí, porque cuando hablás de tu futuro me incluís, porque me mirás de una forma que nunca nadie me miró, porque ves cosas en mí que nunca nadie vio, por tu entrega, por tu amor y tu generosidad...", sumó.

Y le agradeció a sus amigas que estuvieron firmes junto a ella en su día especial mediante una tierna foto grupal.

Después de cuatro años de amor y convivencia, Alejandro Muller y Roxana terminaron su relación a principios de 2018. Según ella, el Bailando había desgastado su vínculo de pareja.