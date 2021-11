El "carpetazo" de Marcela Tauro a Chiche Gelblung, que dijo que Wanda e Icardi le generan "repugnancia": "Vos hacías lo mismo con Mariana Nannis"

En plena década de 1990, Mariana Nannis revolucionó la TV argentina en Memoria, un ciclo que conducía Chiche Gelblung en Canal 9 , en donde la exesposa de Claudio Paul Caniggia hacía alarde de los lujos que se daba alrededor del mundo con el dinero del futbolista.

En Polémica en el bar, el periodista dijo sentir “repugnancia” por el exhibicionismo mediático de Wanda Nara y Mauro Icardi y Marcela Tauro le salió al cruce con un verdadero “carpetazo”.

Todo comenzó cuando Mariano Iúdica trajo a la mesa el inesperado viaje de Wanda Nara a Milán, tras borrar de las redes el posteo de reconciliación con su esposo.

En Polémica en el bar, el periodista dijo sentir “repugnancia” por el exhibicionismo mediático de Wanda Nara y Mauro Icardi. G-plus

“Acá dimos la primicia: Icardi siguió hablando con la China Suárez. Wanda detectó eso pero no el final: siguieron hablando. Y ahora se comienza a conocer la información de que sí se encontraron, que no fue solo sexting”, señaló Flavio Azzaro.

LA CRÍTICA DE CHICHE GELBLUNG A WANDA NARA Y MAURO ICARDI

“No estamos seguros porque la que tiene el dato no lo revela. ¡Son dos descerebrados, déjense de joder! ¡No pueden hacer su vida en los medios, déjense de embromar!", se enfadó Chiche Gelblung.

Y agregó :"No importa si se separan o no se separan, son dos descerebrados. Todo es público, todo es en los medios. ¡Basta por favor! A mí me generan repugnancia, los dos: Icardi y Wanda”.

Más sobre este tema Chiche Gelblung reveló por qué estuvo encerrado en una mazmorra de Tribunales: "Le pegué a un policía" Llamativa decisión de Mauro Icardi en medio de nuevos rumores de separación de Wanda Nara: borró su cuenta de Instagram

“¿Por qué te genera repugnancia si vos hacías a Mariana Nannis que era igual? La única diferencia es que no había redes sociales”, le lanzó Marcela Tauro a modo de “carpetazo” a Gelblung.

"¡Son dos descerebrados, déjense de joder! ¡No pueden hacer su vida en los medios, déjense de embromar!" G-plus

“Eso por lo menos era novedoso y ellos no se separaban. Ella hacía alarde de guita. Se separaron 25 años después. Hoy estoy más grande y me da asco, ¿ok?”, se defendió Chiche Gelblung, al tiempo que aseguraba que Mauro Icardi y Wanda Nara “no tienen capacidad para los sentimientos”.