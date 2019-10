Carolina Prat habló de su parto tras la polémica versión de Andino: desmintió sus dichos y respaldó a su marido

Inesperadamente, Guillermo Andino (51) se ubicó en el centro de una fuerte polémica al contar en el programa radial Metro y Medio que, a espaldas de su mujer, Carolina Prat (44), le pidió a un médico adelantar el parto de su primera hija, Sofía (18), para que coincida con una fecha histórica de Racing, el club de sus amores.

"No podría seguir con alguien que me miente sobre el nacimiento de mi hija". G-plus

"Mi hija nació el 4 de noviembre, tenía fecha para el 6. Pero yo arreglé con el obstetra para ver si podíamos adelantar el parto, para que Sofi naciera el 4. Él no entendía nada de fútbol, pero como tenía un torneo de tenis el lunes 6, me dijo: 'Por mi no hay problema, mejor'. Lo adelantamos para el 4… A Caro se lo conté 8 años después", dijo dijo el conductor de América, argumentando que quería que el nacimiento de su primogénita coincidiera con el aniversario del gol de Juan Carlos "Chango" Cárdenas en la Copa Intercontinental para Racing.

Como era de esperar, sus palabras generaron un gran revuelo en Twitter, red social en donde lo cuestionaron con dureza y Andino salió a aclarar que lo dicho en la radio se trató de una broma.

"LOS MÉDICOS ME DIJERON: 'VAMOS A INDUCIRLO PARA QUE PUEDAS TENER EL PARTO NATURAL'. YO DIJE: 'SÍ, POR SUPUESTO'. YO ASUMÍA LA INDUCCIÓN Y ME DIJERON LAS FECHAS ESTIMADAS: SI NO RECUERDO MAL ERAN EL 4, 5 O 6". G-plus

Horas después, su mujer defendió a Guillermo y dio su versión de los hechos "Esto fue hace un montón, Sofi cumple 19 años en noviembre. En el octavo mes de mi embarazo empecé a tener presión alta porque empecé a engordar. Era una gorda feliz y embarazada, pero mi presión estaba alta, entonces me medicaron y me dijeron que corría el riesgo de no tener un parto normal", comenzó explicando Carolina en diálogo con Teleshow.

Luego prosiguió: "Yo sí o sí quería parto natural, y agradezco a la vida que pude tener a mis tres hijos así. El médico me dijo: 'No vamos a arriesgarnos a que tengas una cesárea, entonces la mejor opción es que podamos inducir el parto'. Esto fue durante un control, todas las madres que tienen hijos saben qué son; se hacen cuando se acerca la fecha del parto. Me dijeron: 'Vamos a inducirlo para que puedas tener el parto natural'. Yo dije: 'Sí, por supuesto'. Yo asumía la inducción y me dijeron las fechas estimadas: si no recuerdo mal eran el cuatro, cinco o seis. Esas cosas que tiene una como madre primeriza...".

Explicado el alumbramiento de su primogénita, Prat aseguró que el nacimiento de Sofía y el aniversario del campeonato de Racing coincidió sin proponérselo: "La verdad es esa: yo jamás podría haber seguido con una persona que me puede mentir u ocultar el nacimiento de mi hija. Honestamente no está en mi forma de vida, en cómo soy yo… Así que imaginate, es una mentira total”.