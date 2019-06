"No volvería a trabajar con un compañero que tuve, la pasé mal. Siempre dicen que las mujeres somos competitivas, pero nunca tuve un problema con una mujer", dijo Carolina Losada en una charla al aire con Ulises Jaitt en El show del espectáculo, por Radio Urbana.

"Él me hacía bullying constante dentro del aire y fuera del aire. No me dejaba crecer, buscaba lastimarte", se explayó la panelista de Incorrectas que, si bien evitó dar nombres, dejó una pista flotando sobre quién sería esa persona. "Él sigue trabajando y es de América", lanzó.

La periodista también rememoró otra experiencia -mucho más lejana- con el bullying, que vivió durante la escuela primaria.

"Yo estaba en tercero, cuarto grado; era re buena alumna, cumplidora. Pero tenía una amiga que era muy celosa, me ponía a todas en contra, me la hacía pasar muy mal, era horrible", contó.

