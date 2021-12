Carolina Baldini tomó partido por Wanda Nara tras el escándalo con la China Suárez: "Me parece una genia"

Carolina Baldini visitó La Jaula de la moda (lunes a viernes a las 18 por Ciudad Magazine) para presentar su colección de verano y no dudó en tomar partido por Wanda Nara tras el escándalo con la China Suárez, señalando que la mediática “es una genia”.

Tras ver cómo fue la llegada de la esposa de Mauro Icardi al país junto a sus hijos, Horacio Cabak le preguntó a Baldini por qué se considera parte del “team Wanda”. “Porque me parece una genia. La conozco hace un montón, cuando Diego era técnico del Catania”, respondió ella.

“Ella estaba con Maxi López en el Catania. Me parece súper sincera, me encanta cómo es. A ver, es representante de su marido y todo lo que vos puedas hacer negocio, a quién no le gusta hacer negocio con maquillaje, esto, lo otro, no está mal, cualquiera lo haría”, explicó Baldini.

CAROLINA BALDINI TOMO PARTIDO POR WANDA NARA TRAS EL CONFLICTO CON LA CHINA SUÁREZ

“Conozco a Wanda en jogging, ha venido a casa y he ido yo a su casa y la conozco como una persona normal. Entonces, por eso digo que es honesta, es una persona normal. No cambió”, agregó la ex del Cholo Simeone.

“Ahora, que ella de un maquillaje o de cualquier cosa haga un negocio es genial, obvio. ¿Quién no lo haría? Pero sigue siendo la persona que yo conozco. Cuando se sienta a hablar acá con vos, delante de las cámaras, o en su casa, es igual”, señaló.

Asimismo, la empresaria explicó que los medios no son para ella y que, tras su alta exposición en Bailando por un Sueño en el 2008, bajó sensiblemente su perfil y se dedicó a la industria textil. “Hay gente que lo sabe manejar, pero yo no sé”, explicó.