Carolina Ardohain habló sobre la decisión de Angie Balbiani de registrar "la amiga de Pampita": "Se avivó"

La semana pasada, Angie Balbiani contó en Intrusos que había decidido registrar el rótulo de “la amiga de Pampita”, tras décadas de amistad con Carolina Ardohain. En Pampita Online, la conductora se enteró de esto y, lejos de enojarse, reconoció que la idea de la actriz fue muy buena y que “se avivó”.

“Si me lo estás queriendo decir para bardearme, sí me rompe, pero no tiene nada de malo que me digan así”, dijo Balbiani en una entrevista en Intrusos. “Ahora registré la marca. Registré las dos: Angie Balbiani y ‘la amiga de Pampita’, por las dudas, así que las otras amigas se quedaron sin un mago porque lo registré yo”, agregó la actriz, sobre su decisión de sacar rédito de la amistad que la une a la jurado de La Academia.

“Angie es vivísima con esta cosa de redes. Siempre nos enseñaba a todas las del equipo: ‘mirá, hacé esto’, ‘hacé lo otros’, ‘ponele este hashtag’, ‘ponele este filtro porque quedás primera en la lisa del mapita’. Sabe todo”, reconoció la conductora de Pampita Online este lunes, tras ver la grabación. “Y bueno, se avivó y dijo ‘yo lo registro’. Esto algún día va a valer algo’. Por ahora no hay ningún rédito económico así que ninguna saltó a reclamar”, agregó Carolina, en referencia a que Balbiani no es la única a la que llaman de esa manera.

“Ahora tengo a Luciana (Pizzolorusso), a la que llaman ‘la madrina de la hija de Pampita’ así que lo tiene que registrar, ¿o no?”, dijo la conductora, antes de generar una idea que puede llevar algo de aguapara su propio molino. “Rober tiene que registrar ‘el marido de Pampita’. Nunca se sabe. Puede haber ahí un tesoro escondido por venir”, le aconsejó a García Moritán, basándose en la idea de Angie Balbiani.