Carolina Amoroso habló tras la propuesta de casamiento de Guido Covini: "Creí que solo pasaba en las películas"

El show que la banda Parientes brindó este sábado en Café Berlín fue inolvidable para todos ya que no solo presentaron su nuevo álbum, sino que, además, Guido Covini aprovechó la ocasión para pedirle matrimonio a Carolina Amoroso.

Todo ocurrió mientras Covini, vocalista de Parientes entonaba las estrofas de Tu mirada, el tema que le compuso a la periodista de TN y en determinado momento le pidió a su novia que se acerque al escenario.

En medio del clamor popular, Carolina cumplió con el pedido y entonces, él se arrodilló, y al mejor estilo de una comedia romántica le pidió casamiento, enamoradísimo de la conductora de TN Internacional.

LA NOCHE MÁGICA DE CAROLINA AMOROSO CON GUIDO COVINI: ÉL LE PIDIÓ CASAMIENTO EN MEDIO DE UN RECITAL

En medio de vítores y aplausos, Guido y Carolina tuvieron su momento mágico, y por eso la periodista publicó este domingo una story en blanco y negro en la que se la se ve a la pareja abrazada, junto a muchos emojis de “corazón”.

Consultada por TN Show, Carolina no dudó en afirmar la propuesta la tomó por sorpresa. “No me lo esperaba. Siempre pensé que estas cosas pasaban en las películas. Pero no, también en la vida real hay magia”, confesó.

A fines de mayo, Carolina confesó su romance con Corini, alentada por Mario Massacchesi en el vivo de TN Central, y de esta manera blanqueó una relación que, a dos meses de inicarse, promete años de mucho amor.