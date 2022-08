Carmen, la exempleada de Wanda Nara, apuntó contra Mauro Icardi: "Tiene su carácter, un día se enojó y me habló re mal"

Las revelaciones de Carmen Cisnero respecto de sus años de trabajo con Wanda Nara fueron explosivas, y también salpicaron a Mauro Icardi ya que habló de su fuerte personalidad.

"Tiene su carácter, me trataba según como estaba el tiempo. Una vez me habló mal", aseguró la exempleada de la pareja.

Luego, se explayó en Mañanísima (lunes a viernes a las 10 hs por Ciudad Magazine) sobre un violento episodio que vivió con Icardi en Europa: "Un día se enojó conmigo y me habló re mal porque se habían escapado las gallinas, y me dijo que fue porque habían dejado el corral abierto. Yo le dije que no sabía quién había sido y él me gritó '¡nunca sabés nada vos!'".

Por otra parte, Carmen Cisnero desmintió a Wanda Nara y Mauro Icardi respecto de que la relación laboral con ella estaba mediada por una mujer encargada del personal: "Yo no conocí a nadie".

LA INDIGNACIÓN DE CARMEN BARBIERI ANTE EL RELATO DE LA EXEMPLEADA DE WANDA NARA

En ese punto, Carmen Barbieri se indignó por el relato de Carmen Cisenero y le preguntó: "¿Por qué te quedaste? ¿Por qué bajaste tantas veces la cabeza?".

"No tenía pasaporte, Carmen. ¿Cómo querés que viaje?", se justificó la exempleada de Wanda Nara.