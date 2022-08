Carmen, la exempleada de Wanda, habló de la relación con los hijos de Nara y contó si se pudo despedir

Recién llegada a la Argentina desde Italia, Carmen, la exempleada de Wanda Nara, dio detalles de su angustiante desvinculación laboral y destacó que lo único que va a extrañar de su vida con el matrimonio Icardi Nara, son a los niños: Valentino, Constantino y Benedicto López, y a Francesca e Isabella Icardi.

"¿Vas a extrañar a la familia, a los chicos?", le preguntó Pampito a Carmen, en nota con Mañanísima (lunes a viernes, de 10 hs por Ciudad Magazine). Sin entrar en detalles, la señora respondió: "A los nenes sí, pero nada más. Ya está".

"Los nenes y las nenas son amorosos. Desde que nació Francesca, que tiene 7 años, los conozco. No los vi. Ellos estaban en Francia", expresó Carmen, respondiendo por qué no se pudo despedir de ellos.

LA FRÍA DESPEDIDA DE NORA COLOSIMO A CARMEN

Luego de que Pampito contara en Mañanísima que Nora Colosimo habría amedrentado a la empleada de Wanda Nara, tras acusarla de falta de pagos, Carmen dejó entrever que la madre de Nara la despidió con total frialdad en el aeropuerto de Italia.

"Ayer, en el aeropuerto de Italia, me sentí remal. Se me aflojaron. Una señora del lugar me dijo que me sentara y me trajo agua. Me dio un ataque de pánico. Estuve remal", dijo la señora, aún movilizada.

"¿Estabas sola?", le retrucó Pampito. Y Carmen contestó: "Me llevó Nora hasta el aeropuerto. Después yo hice las cosas. Me quedé sola".

"¿Cómo fue la despedida con Nora?", insistió el periodista. Y la exempleada de Wanda Nara optó por el silencio: "De eso no quiero hablar".