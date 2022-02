Carmen Barbieri sorprendió al aire a Nicole Neumann con una pregunta sin filtros: "¿Estás embarazada?"

Carmen Barbieri le preguntó a Nicole Neumann en Los 8 Escalones del Millón si el motivo de la descompensación que sufrió días atrás tiene que ver con el rumor de embarazo que la tiene como protagonista hace semanas y la top explicó que fue por estrés.

“Llega la pregunta de Nicole Neumann, que nos contaba ‘ayer no estuve por una pequeña descompensación’”, introdujo Guido Kaczka y la modelo agregó: “No sé qué fue. Yo no sé si fue un pico de stress o qué”.

“Pero bueno, no pude continuar lamentablemente, me tuve que ir a hacer chequeos y demás. Pero bueno, ya pasó, acá estamos de vuelta”, agregó la ex de Fabián Cubero en la emisión de eltrece.

"Cada cosa que me pasa me endosan un embarazo, no sé por qué, en algún momento será". G-plus

Fue allí cuando Carmen se dirigió directo a Nicole y le preguntó si está en la dulce espera: “Perdón, puedo preguntar, no estás embarazada ¿no? Porque me dio como embarazada”.

“Nooo. Pero cada cosa que me pasa me endosan un embarazo, no sé por qué. En algún momento será”, respondió segura la top y la mamá de Fede Bal comentó: “Todos deseamos que tengas un bebé”.

NICOLE NEUMANN CONTÓ QUÉ LE PREGUNTARON SUS HIJAS TRAS SU DESCOMPENSACIÓN

Nicole Nuemann contó en Los 8 Escalones del Millón qué le preguntaron sus hijas tras enterarse de la descompensación que sufrió en el programa.

“Me andaban preguntando por ahí las niñas si estoy embarazada pero no. Serán las primera en enterarse”, expresó la modelo.