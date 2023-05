Carmen Barbieri reveló que Fede Bal se molestó con ella: "Me contestó hinchado las pelotas"

El audio de Federico Bal que Carmen Barbieri podría ser la enfática respuesta de cualquier hijo a su madre, algo cotidiano hasta en las mejores familias, pero en el caso de los artistas el chispazo resulta mucho más gracioso.

"Me contestó hinchado las pelotas", blanqueó la conductora de Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine).

"Las madres me van a entender", se justificó Carmen. Entonces, explicó: "Este chico es un hombre que trabaja mucho, y afuera. Se va un mes o dos meses. Lo veo poco".

Luego, Barbieri reconoció que suele pensar primero en desgracias dados los antecedentes de salud y los escándalos del hijo que tuvo con Santiago Bal: "No es que siempre estoy pensando que va a tener cáncer. Pero como insistió en vernos hoy…".

Al final, Carmen Barbieri resumió sus temores respecto a la reunión familiar con Federico Bal: "Tengo miedo de que no me quiera decir que capaz que tiene, no se siente bien, algo pasa. Me quiere ver sí o sí hoy".

EL AUDIO EN EL QUE FEDERICO BAL BLANQUEÓ SU HARTAZGO CON SU MAMÁ, CARMEN BARIBERI

Todo comenzó por la propuesta de Fede Bal de verse el viernes a las 17 con Carmen Barbieri en su casa, y las insistentes preguntas de su madre sobre su estaba todo bien…

"Mami. ¿Qué te pasa? ¡Estoy bien de salud, mamá! Te quiero ver, nada más", arrancó con un tono de estar podrido de las sospechas.

Entonces, se explayó con notorio hartazgo: "Voy poco a Buenos Aires, a capital y hoy tengo ganas de verte. La semana que viene tengo un montón de cosas que hacer porque ya el jueves a la mañana viajo.

Al final, Federico Bal hizo un esfuerzo denodado por equilibrar su fastidio y a la vez mantener bien su relación con Carmen Barbieri: "Te puedo ver la semana que viene también, pero te extraño. ¡¿Qué es lo que te pasa, mami?!".

"¿Querés que te vea la semana que viene? Te veo la semana que viene. Estoy bien de salud, mami. Por Dios. ¡¿Qué pasa, mamá?!".