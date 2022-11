Carmen Barbieri repudió a Alfa de Gran Hermano por su tremendo comentario gordofóbico

Con una simple, pero concreta declaración, Carmen Barbieri repudió a Walter "Alfa" Santiago de Gran Hermano por el tremendo comentario gordofóbico que dijo sobre La Tora, tras un entredicho sobre la comida.

"Dijo una frase que no va más", sentenció la conductora de Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine), luego de ver el tape del momento en el que Alfa emite su discriminatoria opinión sobre su compañera de reality.

LAS PALABRAS GORDOFÓBICAS DE ALFA EN GH

"Voy a ir así a la cena. Me quiero ir. Ya lo decidí. No soporto la imbecilidad de algunos. Esta piba ya es la segunda vez que me jode con la comida", dijo Alfa, sin filtros contra La Tora.

"Si ella es una gorda inmunda, que en lo único que piensa es en la comida, es un problema de ella", agregó el participante de Gran Hermano, logrando el repudio de Carmen Barbieri en TV y de muchos usuarios en las redes sociales.