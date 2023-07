Carmen Barbieri recordó el día que le voló un diente a Santiago Bal de una trompada: "Yo hacía box"

En 2011, luego de 26 años de amor, Carmen Barbieri y Santiago Bal le pusieron fin a la pareja, sin eludir el escándalo.

La capocómica y conductora descubrió que su esposo le era infiel y la "traición" fue imperdonable.

"Mi familia era hermosa, perfecta. Nosotros no nos peleábamos. Fede nunca escuchó un grito en mi casa", dijo Carmen en su visita a Intrusos.

"En esa época, yo estaba odiada. Me sentía abandonada... Capaz no fue la única vez que me engañó. Fue desprolijo", aseguró Barbieri.

EL DÍA QUE CARMEN BARBIERI LE DIO UNA PIÑA A SANTIAGO BAL

En ese marco, Pampito le preguntó a Carmen por un episodio puntual. Y ella lo respondió con lujo de detalle.

"Vos cantaste una anécdota tragicómica, del día que le metiste una piña en la boca a Santiago", le comentó el panelista.

Sincera, la artista respondió: "Sí, y me arrepiento. Fue en la puerta de El corralón".

"Él sale, nosotros al otro día teníamos un careo por los bienes, y me provoca, porque me tira un beso y me dice 'chau, amor'", recordó Carmen.

"Yo voy a la puerta de El corralón. Yo cuando era chica hacía box en el Luna Park. El sparring me hacía hacer bolsa", contextualizó la conductora.

"A mí siempre me decían 'cuando vos tengas que dar una piña, la otra persona tiene que estar desprevenida'. Yo lo miré a Santiago y él me hablaba", detalló.

"Entonces, me acordé de mi papá, que me decía 'el que pega primero pega dos veces'. Ahí pensé 'voy a darle la primera trompada desprevenido'", compartió.

"Yo pensaba 'lo desmayo o le rompo un diente'. No lo quería desmayar. Me acerqué, él estaba tranquilo porque nunca se imaginó que se venía una trompada. Le doy una trompada y le saco un diente. ¡La sangre! Y lo corrí una cuadra", concluyó Barbieri, poniéndole humor el tremendo cruce con su ex.