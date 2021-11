Carmen Barbieri se quebró al anunciar su renuncia a una obra que iba a protagonizar con Fede Bal: "Dejé a mi hijo y al elenco sin trabajo"

La vuelta de Carmen Barbieri a los escenarios iba a ser con una comedia que protagonizaría con su hijo, Fede Bal. Sin embargo, la conductora de Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes a las 10:30 hs) anunció su salida de la obra motivada por el cansancio que sufre tras estar muy cerca de la muerte después de permenecer internada por Covid-19.

“El jueves me di cuenta que no me sentía bien. Uno pone la energía en este programa y en el otro, pero cuando llegaba la hora del teatro no tenía la fuerza que yo quería tener. No era esa Carmen”, se sinceró.

“Pido disculpas a todos y en especial a mi hijo que lo dejé sin laburo. Dejó de hacer otras cosas, tenía como siete proyectos. Hizo montón de audiciones y recibió ofertas que dejó de lado para hacer con la madre una comedia”, aseguró, triste en su ciclo.

“Fede no se enojó, pero está muy triste que yo necesito reponerme y estoy bien haciendo estos dos programas”, afirmó, sobre su programa en Ciudad Magazine y su participación en Los 8 escalones del millón.

La salida de la actriz hizo que Ariel Diwan, productor de la obra, decida darle de baja a la obra, hecho que provocó las lágrimas de Carmen. “Me siento muy triste. Lloré un montonazo”, lanzó.

“Le pido disculpas a mi hijo porque él dejó de lado mucho trabajo para estar conmigo. Pido disculpas a los actores. Yo nunca hice esto, nunca me fui de un espectáculo. Quizás me echaron, o me fui porque estaba enferma, y esto es la primera vez que lo hago. Tendría que haber sido más consciente”, concluyó, sensibilizada.