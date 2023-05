Carmen Barbieri le preguntó a Daniela si realmente ama a Thiago y ella respondió con un sincericidio: "Pensé que iba a tener otras propuestas"

A tres meses de comenzar una relación amorosa con Thiago Medina en Gran Hermano 2022, Daniela Celis habló a fondo de sus sentimientos con Carmen Barbieri y se despachó con un tremendo sincericidio.

"Thiago me sorprendió mucho afuera de la casa. Es otro Thiago. Es un dulce de leche. Es súper amoroso, atento, caballero", dijo la exparticipante del reality de Telefe en Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine).

Y continuó: "Yo le dije 'Thiago, si hubieras sido así adentro de la casa te hubieras ganado el corazón de toda la Argentina porque sos un osito panda'. Y él me dijo que le daba vergüenza".

"Con Thiago, ¿se aman de verdad? ¿Sentís mariposas en el estómago?", le preguntó Carmen. G-plus

Carmen Barbieri: -¿Se aman de verdad?

Daniela Celis: -Sí.

"Cuando salí de la casa pensé que iban a haber otras propuestas. Pero me enamoré de su corazón", dijo Daniela. G-plus

Carmen: -¿Sentís mariposas en el estómago cuando lo ves? ¿O cuando lo vas a ver?

Daniela: -La verdad con Thiago es que cuando salí de la casa pensé que iban a haber otras propuestas...

Carmen: -Yo también pensé que se terminaba todo.

Pampito: -Pero las tuviste…

Daniela: -Yo me doy cuenta de que me enamoro del corazón. Cuando me enamoro del corazón de alguien, no importa el frasco. Me enamoré. Ya está.