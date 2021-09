Carmen Barbieri opinó sobre el reencuentro de Laurita Fernández y Fede Bal y la reacción de Sofía Aldrey: "Si siente algún celito, lo va a entender"

Este martes trascendió que Fede Bal estaría a punto de comenzar con las grabaciones de un piloto de El gran juego de la oca junto a Laurita Fernández, con quien mantuvo un romance hasta hace poco más de tres años. En Mañanísima, Carmen Barbieri habló sobre la probable reacción de Sofía Aldrey ante esta noticia

“¿Y qué dira Sofi sobre que Fede haga dupla con su ex?”, quiso saber Estefi Berardi. “Y bueno, habría que preguntarle a ella. Me gustaría que (venga y) te maquille. Que te termine de maquillar al aire al menos. Me encantaría convencerla. Ella es muy de estar detrás de cámara”, dijo Carmen, y Pampito le preguntó qué le recomendaría.

"Yo a ella no le recomiendo nada. ¿Sabés por qué? Ella es muy inteligente, y si siente algún celito o algo así, que es normal en una pareja, supongo que ella lo va a entender al verlo triste, caído o preocupado a Fede porque no tiene laburo”, respondió Carmen Barbieri sobre Sofía Aldrey.

“Va a entender. Y va a aplaudir, y va a felicitar porque va a ser un éxito si sale eso u Hogar, dulce hogar”, concluyó la conductora.