Carmen Barbieri opinó fuerte de Jey Mammon luego de ver su reciente entrevista: "Vi a un hombre destruido"

A dos meses de que tomara estado público la denuncia por abuso sexual de Lucas Benvenuto a Jey Mammon, el entonces conductor de La Peña de Morfi le dio una profunda entrevista a Infobae y Carmen Barbieri analizó a fondo tanto sus dichos como sus gestos.

En 2020, Benvenuto denunció a Jey Mammon ante la Justicia por presunto abuso sexual, a sus 14 años. A los pocos meses, la causa prescribió. En 2023, la acusación estalló en los medios y llevó a que el actor sea corrido de la pantalla de Telefe y a que sea condenado social y mediáticamente.

CARMEN BARBIERI OPINÓ DE JEY MAMMON TRAS VER SU RECIENTE ENTREVISTA

"En el tema de Jey Mammon tratamos siempre de ser neutrales. Vi el reportaje y vi en esa cara, en esos ojos, que no está haciéndose el actor. Es un hombre destruido", dijo la conductora de Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine).

Sobre la delicada denuncia que enfrentó Jey de Lucas, Carmen marcó su opinión: "Si es verdad o no es verdad... No estoy de acuerdo para nada con lo que pasó. Si es verdad, debe tener una pena. Pero yo vi a un hombre destruido".

Comparando a Jey cuando volvió de España, tras unos días lejos del escándalo, con el que encontró en la nota periodística, Barbieri continuó: "Cuando bajó del avión se hizo el cocorito. Estaba como agrandadito. Pero en este último careo con la cámara dijo 'estoy muerto en vida'. Y le creí porque esa cara era de un hombre destruido".

QUÉ DIJO JEY MAMMON A DOS MESES DE HACERSE PÚBLICA LA DENUNCIA DE LUCAS

"Estoy bien. En el todo no estoy bien, pero dentro del todo, me siento fuerte, sólido. Me siento para adelante", dijo Jey Mammon en una parte de la entrevista con Infobae.

Y continuó: "En un momento tomaba pastillas porque fue como si me hubieran dado una patada en la cabeza, una patada de destrucción. Estaba como anestesiado".

Sobre la denuncia de abuso sexual de Benvenuto y el rol de los medios, Jey señaló: "A mí una persona me hizo una denuncia falsa. Dijo que yo, cuando esta persona tenía 14 años, lo había violado. No presenta ninguna prueba. Son sus dichos. La denuncia, que está prescripta, la reflota públicamente y la televisión, algunas personas de los medios, la levantan con cero objetividad, dándolo por cierto".

Con la voz quebrada, el actor y conductor agregó: "Cada vez que me levanto es una incertidumbre total. Estoy en una que no se la deseo a nadie... Es como estar muerto en vida".