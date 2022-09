Carmen Barbieri opinó contundente de los escándalos de Pampita con Isabel Macedo y China Suárez: "Ahora es otra mujer"

Carmen Barbieri analizó a fondo las declaraciones íntimas de Pampita sobre su presente amoroso con Roberto García Moritán, tras la escandalosa separación de Benjamín Vicuña en 2015, y recordó las contiendas de la modelo con China Suárez e Isabel Macedo.

Al ver el tape de ese momento en Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine), la conductora y sus panelistas recordaron momentos muy picantes de Pampita con la China, en 2015, tras su reciente separación de Vicuña. Y la fuerte pelea con Isabel Macedo en 2009, en Punta del Este, tras la versión de affiare de la actriz con Benjamín.

CONTUNDENTE OPINIÓN DE CARMEN BARBIERI SOBRE PAMPITA

Carmen Barbieri: -Hay cosas para hacer memoria. Cuando Pampita dice 'soy celosa, pero nunca hice escándalos'. Me parece que era para un escándalo cuando lo encontró a Vicuña...

Estefi Berardi: -En el motorhome (con la China).

Pampito: -No, me parece que está hablando de esta relación, de que no le hizo escándalos a Moritán.

Carmen: -Uno va aprendiendo en la vida, uno va a creciendo. Pampita es otra mujer.

Pampito: -¿Y te acordás lo de Macedo?

Estefi: -La agarró de los pelos.

Carmen: -No en vano nos pasan las cosas. Es para aprender. Me encanta escucharla a Pampita.