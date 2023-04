Carmen Barbieri negó haberle puesto el mote de "mufa" a Marixa Balli y contó quién la llamó así: "Fue Jorge Corona"

En el centro de la escena mediática, tras confrontar con LAM y algunas de las "angelitas", Carmen Barbieri se puso seria en Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine) y negó rotundamente haberle puesto el mote de "mufa" a Marixa Balli, actualmente panelista de Ángel de Brito.

"Marixa Balli habló de vos", le comentó Pampito a Carmen. Cansada de que se vuelva a hablar de ese tema, Estefi Berardi acotó: "¿Otra vez el mismo tema?".

Sin embargo, Barbieri insistió con que se lo aborde, y su panelista dio el contexto del tremendo enojo de Marixa con Carmen: "Ella (Balli) dijo que cuando fue a tu programa y falleció Rodrigo, vos leíste un mensaje que a ella no le gustó".

"Yo no hice nada malo. Ella tiene mezcladas las cosas. Jorge Corona le puso el mote, no yo". G-plus

Con la clara intención de aclarar los tantos, la conductora tomó la palabra: "Eso fue hace veintipico de años. Era otra época, no estaba el celular como ahora, y me daban tarjetas y yo las iba leyendo. El coconductor era Polino y yo lo leí. Fue una cosa horrible. No lo hice con maldad".

"Yo nací en una casa de artistas. En mi casa estaba prohibida la palabra mufa porque te decían mufa y no trabajabas más en ningún lugar. Ese mote es terrible porque te deja sin laburo”, recordó Carmen.

Y continuó: "Cuando empecé a leer, y leo eso de Marixa, dejé de leer y dije 'esto no'… Yo a ella le pedí disculpas".

CARMEN BARBIERI CONTÓ QUIÉN APODÓ COMO MUFA A MARIXA BALLI

"Que digan lo que quieran decir. Yo no hice nada malo. Ella tiene mezcladas las cosas. Jorge Corona le puso el mote, no yo. Que se dejen de joder", aseguró Barbieri, visiblemente molesta.

En el mismo tono, Carmen apuntó: "¿Por qué no se dejan de joder un poco? Se lo digo a todos los programas en general. Por qué no nos defendemos entre las mujeres, en vez de acusarnos. ¡Qué bárbaro! Cómo entre mujeres nos estamos matando".