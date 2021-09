Carmen Barbieri se la jugó al elegir entre Luciano Castro y Tucu López: "Me gusta Luciano; es más grandote"

Carmen Barbieri miró una foto de Luciano Castro y otra de Tucu López, el ex y el actual compañero de Sabrina Rojas, y no dudó en escoger a uno de ellos: "A mí me gusta Luciano".

Interesado en la opinión de la conductora de Mañanísima, programa de Ciudad Magazine que se emite de lunes a viernes a las 10.30 horas, el panelista Pampito le preguntó si Tucu la atrae como hombre.

Sin embargo, Barbieri sostuvo que no es el tipo de caballero que le gusta: "Ese look de hombre, no. Me gusta más el look de nuestro cámara, que tienen un poquito de panza y son medio dejados. No tienen tiempo de ir al gimnasio. El Tucu tiene una tabla acá (en el abdomen), en el cuerpo".

"A mí me gusta Luciano. Es más grandote que el Tucu. Pero los dos tienen buenos cuerpos". G-plus

Acto seguido, Pampito le retrucó a Carmen: "¿Pero cuál te gusta más de los dos, Luciano o Tucu?". Y la conductora eligió sin dudar a Castro: "A mí me gusta Luciano. Es más grandote que el Tucu. Pero los dos tienen buenos cuerpos".

Reparando en las preferencias de Sabrina Rojas, Barbieri concluyó: "Ella tiene un gusto que lo sigue respetando. Sabrina es una linda mujer".