Carmen Barbieri habló de su salud tras el malestar que presentó después de haber sido hipnotizada en vivo: "Me dieron un analgésico fuertísimo"

Luego de que Carmen Barbieri debiera faltar varias veces a Mañanísima, el programa que conduce de lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine, por un malestar que le adjudicó a una hamburguesa (pese a que muchos apuntan a los efectos de John Milton, un médico conocido como “el caballero de la hipnosis” que recibió en su ciclo), la capocómica contó cómo se siente actualmente.

“Hoy estoy mejor. A la mañana no me sentí bien, me dolía tanto el cuerpo que llamé a un médico y me dio un analgésico que tomé porque vengo de toser un montón por los broncoespasmos. No podía respirar del dolor de costillas. Entonces, me mandó un analgésico fuertísimo que lo tomé hace una hora y ahora estoy renovada”, comenzó diciendo Carmen en un audio que reprodujo Pampito en Momento D.

“No estoy genial, pero estoy mucho mejor ahora. Así que aproveché a acostarme porque desde las 6 de la mañana que estoy despierta para hacer la valija y arreglas las cosas que tengo para la semana que viene, de cambios de ropa”, agregó.

Por último, Barbieri contó que en unas horas deberá cumplir con una obligación laboral por fuerza mayor: “Mañana me voy a las 6 de la mañana a La Rioja. No puedo faltar porque ya me pagaron, si no te juro que faltaba también. Pero ya me pagaron y ya usé la plata. Dios me libre. Pero ahora estoy mejor porque tome un analgésico que me quita el dolor de espalda de tanto toser”.