Carmen Barbieri, furiosa contra Matías Defederico por la internación de su hija con Cinthia Fernández: "Tomate un avión y andá a verla"

La salud de Francesca Defederico, la hija menor de Cinthia Fernández y Matías Defederico, sigue siendo delicada, por el cuadro de gastritis aguda que tuvo durante su viaje a Punta Cana. Carmen Barbieri no toleró que la panelista esté sola en el destino de República Dominicana y estalló contra el futbolista.

“Y ahora, digo yo, ¿el padre no se toma un avión y va? Yo me colgué de la cola del avión porque no había lugar para sentarse”, aseguró, en Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs) al recordar el accidente que tuvo Fede Bal en Brasil en abril de este año.

“Sofía y yo, la novia de mi hijo, íbamos caminando a Brasil. Llegamos antes que Federico en la ambulancia, imagínate. Gracias a Oscar que consiguió dos asientos que íbamos apretadas, pero no me importa porque hubiéramos ido caminando”, recordó. “Yo me fui hasta donde estaba mi hijo. ¿Y el padre no fue? ¡Tomate un avión, la nena está allá!”, lanzó.

"Cinthia es una gran madre, una gran trabajadora y el papá tiene que tomarse ya un avión porque tiene que darle una mano a la mamá. La nena tiene que abrir los ojitos y verlos a los dos juntos". G-plus

CARMEN BARBIERI, DURÍSIMA CONTRA MATÍAS DEFEDERICO POR LA INTERNACIÓN DE SU HIJA CON CINTHIA FERNÁNDEZ EN PUNTA CANA

El jugador, según contó Pampito, tiene diálogo desde Argentina con Cinthia por la salud de su hija. Sin embargo, la conductora fue tajante.

“No es lo mismo el contacto. Los hijos duelen mucho y si estás lejos y sabés que le está pasando algo delicado, te tomás un avión, vas caminando. ¿Qué me estás diciendo? ¡Tiene que estar el papá también! ¡Apoyando en un momento así a Cinthia! Si tanto discutieron, en este momento tienen que estar juntos”, lanzó.

"¡Ay, los posteos me tienen harta! ¡Me cansaron! La gente habla todo por redes sociales. ¡Dejame de joder! ¡Que se tome un avión y vaya a ver a la nena!". G-plus

Pero cuando Estefi Berardi contó que Defederico le dedicaba posteos a su hija menor en las redes donde le escribí “fuerza, mi negra”, la animadora no lo tolero. “¡Ay, los posteos me tienen harta! ¡Me cansaron! La gente habla todo por redes sociales. ¡Dejame de joder! ¡Que se tome un avión y vaya a ver a la nena para darle una mano a Cinthia!”, exclamó, enojadísima.

Más sobre este tema La bronca de Cinthia Fernández por una negligencia con su hija, que permanece internada: "Las enfermeras se olvidaron de darle el medicamento"

“Cinthia es una gran madre, una gran trabajadora y el papá tiene que tomarse ya un avión porque tiene que darle una mano a la mamá. La nena tiene que abrir los ojitos y ver al papá. A los dos juntos”, cerró.