Carmen Barbieri desafió en vivo a Jorge Rial: "Vení que te espero; largá todo lo que tengas de mí"

Mirando a cámara con enojo, Carmen Barbieri le respondió duro a Jorge Rial, quien 24 horas atrás expuso que supuestamente la salvó de ir presa por una deuda millonaria que tenía con la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos).

"Evité que fuera presa por evasión de impuestos", sentenció el conductor, furioso con la conductora de Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine), por contar que él la echó de América.

Sin pelos en la lengua, Barbieri utilizó su programa para responderle desafiante a Jorge: "Despertaron al monstruo de Rial. Yo no le tengo miedo a nadie. Desde que estuve a punto de morir, dije 'el universo me dio una oportunidad más. ¿Qué me voy a enojar?'".

"Jorge, decí lo que quieras, lo más feo, lo más negro, lo más profundo. Vení, vení, no te quedes con las ganas. Largá todo. Vení que te espero". G-plus

Acto seguido, Carmen explicó por qué Rial dijo que evitó que vaya presa: "No iba a ir presa. Yo esto nunca lo conté, pero sí le agradecí a Rial, aunque diga cualquier cosa de mí. No me importa".

"Jorge, decí lo que quieras, lo más feo, lo más negro, lo más profundo. Vení, vení, no te quedes con las ganas, pensando que soy mujer y que hay que cuidarla. Largá todo. Vení que te espero", expresó Carmen, desafiante.

CARMEN BARBIERI CONTÓ EL GESTO DE RIAL CON LA AFIP

"Nunca iba a ir prensa. Y con Jorge puedo enojarme y contestarle. Pero siempre digo que soy una agradecida porque después de mi separación (de Santiago Bal) me encontré con una deuda impresionante, y él me llamó, me ofreció una charla. Yo fui a su despacho y charlé”, detalló Carmen.

"Él llamó a un amigo de la AFIP, que no me salvó la deuda, pero vimos cómo la podía pagar. En diciembre la terminé de pagar". G-plus

"Él llamó a un amigo de la AFIP, que no me salvó la deuda, pero vimos cómo la podía pagar. El hijo de Santiago Bal era mi contador, yo ni tocaba la plata. Entonces, cuando Santiago se va de mi casa, me cae la AFIP con una deuda que yo ni tenía idea que existía. Era una deuda millonaria”, aseguró la conductora.

"Él se portó muy bien conmigo. De esto hace 10 años. En diciembre terminé de pagar la deuda. Gracias a Rial y a su amigo pude hacer una moratoria”, argumentó Barbieri, detallando con detalles lo ocurrido.