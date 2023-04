Carmen Barbieri defendió a Amalia Granata de las críticas por opinar del cuerpo de su hija: "No la discriminó"

Carmen Barbieri emitió su contundente opinión en Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine) sobre la polémica en la que se vio envuelta Amalia Granata, vinculada a su hija, Uma Fabbiani.

La diputada habló del cuerpo y de la imagen de la adolescente en un móvil con Secretos Verdaderos, cuando le consultaron por los looks para su cumpleaños de 15, y en las redes sociales la acusaron de haber sido hiriente y discriminatoria.

Lejos de coincidir con la lectura que hicieron los haters sobre los dichos de Amalia, Carmen tomó la palabra y bancó con firmeza a Granata.

CARMEN, PAMPITO Y ESTEFI BERARDI DEBATIERON EL TEMA EN MAÑANÍSIMA

Pampito: -A Amalia la criticaron porque en una entrevista contó cómo había sido la selección del vestido de Uma. Ella dijo que como Uma es grandota y morocha de piel había que elegir colores que combinaran con sus características de piel.

Estefi Berardi: -No la estaba discriminando a la hija.

Pampito: -En las redes sociales están al pedo y comenzaron a decir que Amalia Granata había tratado de gorda y de negra a su hija.

Carmen Barbieri: -Primero. Si fuese gorda, ¿qué problema hay? Pero no es gorda. Yo dije "parece una modelo". Es grandota, alta, como para ser una modelo.

Pampito: -Hay algo que se llama colorimetría y hay colores que quedan mejor según las pieles. Seguro una vestuarista lo puede explicar mejor.

Carmen: -Totalmente. Hay colores que no te van, si sos morena o morocha.

Pampito: -Cualquiera puede ponerse lo que tenga ganas...

Carmen: -Chicos, ¿cómo va a discriminar a su hija? No (la discriminó) … Decís una cosa del color y la gente te mata... Además, si vos en vez de decir "mi hija es grandota”, decís “mi hija es chiquita o es bajita", podés decir que no le podés poner un vestido largo o acampanado, con cola, porque la hacés más bajita. No tiene nada de malo decir eso... Hoy no podés decir nada.

QUÉ DIJO AMALIA GRANATA SOBRE LA FIGURA DE UMA

Ante una Uma Fabbiani radiante de felicidad y lista para vivir su gran fiesta de 15 años, Amalia Granata habló con Secretos Verdaderos de los looks para la mega celebración.

"Yo estuve al lado de ella, poniendo orden en el look. Yo estuve en cada detalle, y es agotador. Pero creo que salió todo bien", dijo la diputada, conforme con la tarea realizada. En la misma sintonía y con una enorme sonrisa, Uma le contestó: "Sí".

Acto seguido, Amalia explicó por qué no fue sencilla la elección de los outfits para su hija: "Ella es particular. Es muy grandota, es muy alta. Yo tengo unos tacos gigantes y me lleva una cabeza, con tacos bajos”.

"Además es morocha, morena, y no cualquier cosa va con la piel. Hay que tener cuidado con los colores y el calzado. Pero el vestido principal es soñado. Y el último es más relajado porque va con zapatillas", finalizó Granata, sin imaginar que sus palabras serían cuestionadas en las redes.