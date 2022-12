Carmen Babieri dice que no le cree nada a Agustín de Gran Hermano: "Ese chico actúa todo el tiempo"

En medio de las repercusiones que generaron las primeras declaraciones de Agustín Guardis tras convertirse en el último eliminado de Gran Hermano 2022, Carmen Barbieri fue letal al opinar del exparticipante del reality de Telefe.

“Yo no puedo creer que este pibe haga stand up, es maravilloso, me lo llevaría a hacer teatro de revista porque sabe hablarle a la cámara, sabe llorar, emocionarse”, comenzó diciendo la conductora de Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine), irónica.

“Yo no lo creo nada. No está mostrando nunca su personalidad, la tiene oculta. Estamos viendo a un personaje que le encanta hablarle a la cámara. ¿Vos sabes lo que me costó a mí cuando me dijeron que tenía que conducir y mirar a la cámara? ¡Y el pibe arrancó a hablarle a la cámara! ¡Qué bárbaro, que genial!”, agregó.

Y cerró, tajante: “Es un mentiroso, pero bien. Dios me libre, ese chico. Ojalá algún día venga al programa para que le pueda preguntar cuál es su identidad porque no es la que estamos viendo. Ese chico actúa todo el tiempo. Pero, ¿quién sos?”.

LA REACCIÓN DE LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO AL ENTERARSE QUE VAN A INGRESAR NUEVOS CONCURSANTES

Antes de que termine la gala de Gran Hermano, Santiago del Moro se comunicó con los participantes para informarles que en pocos días contarán con la presencia de nuevos jugadores y los hermanitos no dudaron en demostrar su disconformidad.

“Les quiero decir que, en los próximos días, no sabemos cuándo, estén preparados porque van a ingresar nuevos participantes, nuevos jugadores y jugadoras”, comenzó diciendo el conductor del reality de Telefe ante el grito unísono del grupo.

“Esto no incide en nada con la finalización del programa. No es que se va a estirar más o menos, no la vean por ahí”, agregó Del moro, dejando en claro que estos cambios no afectaran a la fecha en la que se vivirá la gran final.

“Es parte de la competencia, está en el reglamento y pasa en todas partes del mundo . Miren mucho esa puerta porque hoy, mañana, pasado o no sé cuándo puede entrar una, dos, tres o no sé cuántas personas”, cerró el presentador, dejando sorprendidos y molestos a los chicos.