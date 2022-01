Carla Conte reveló que se comunica con su padre fallecido: "Estoy en contacto con él"

Cuando Carla Conte contó respecto de la comunicación que tiene con su padre, quien falleció a mediados del año pasado a causa de covid, la experiencia paranormal desató la curiosidad por los registros akáshicos.

"Yo había hecho sesiones de registros akáshicos antes de que pasara lo de mi papá y al mes o mes y pico de lo que pasó, hice una sesión y me conecté con él, hablé con él. Esa es la realidad. Estoy en contacto de alguna manera con él", afirmó Conte en Agarrate Catalina (AM 1110).

En una entrevista con Catalina Dlugi, la conductora de Recreo admitió que gracias ello logró sentirse “en paz y comunicada" con su papá.

"Cuando te abren los registros aparecen cosas de tus vidas pasadas, cuentan cosas de tus vidas pasadas. A veces aparecen algunos vínculos: alguien que hoy es tu mamá en otra vida fue otra cosa", comentó Conte.

LA ANTERIOR COMUNICACIÓN DE CARLA CONTE CON UN FAMILIAR FALLECIDO

Por otra parte, Carla Conte reconoció que ya en otra ocasión se había comunicado con familiares fallecidos mediante los registros akáshicos.

"Yo ya había tenido contacto de esa manera y me había conectado con mi abuela paterna, a quien yo no conocí".

"Cuando pasó lo de mi viejo, lo que sentí fue que fui a llamarlo por teléfono. Así sucedió y así me sentí. Esto es lo que a mí me pasó, cómo yo lo viví y lo que me dio un poco de paz fue saber que llegó a donde llegó y que está bien y en calma", cerró Carla Conte.