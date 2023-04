Carina Zampini quebró en llanto al recordar a Gerardo Rozín: "Duele que se haya ido tan joven"

Con el recuerdo siempre presente de Gerardo Rozín y a poco de cumplirse un año de su partida, Carina Zampini no pudo evitar quebrar en llanto al ver imágenes en Socios del Espectáculo de su paso por Morfi, todos a la mesa –donde compartió la conducción con él- y abrió su corazón al hablar de quien fue su querido compañero.

“Gerardo era un excelente productor. Yo aprendí mucho de verlo a él, de verlo hacer, conducir, armar mientras conducía. Y es fuerte todo porque es re doloroso que se haya ido tan joven, de la forma en la que se fue”, comenzó diciendo Carina (que este lunes debuta con su programa Pasaplatos, a las 14.30 por eltrece).

“Si ustedes miran mis redes sociales, yo no pongo nada, no saludo a mis compañeros o mis amigos en las redes. Yo los saludo por WhatsApp, en un mensaje personal, porque lo que tiene que ver con la realidad de mi vida la manejo de una forma real. Y las redes sociales, para mí, cuentan otra cosa. Por eso no puse nada ahí”, agregó.

En cuanto a su vínculo con Rozín, la entrevistada se conmovió al hablar de la enfermedad del periodista: “Tuve la suerte de poder acompañarlo el último año. Yo supe todo el último año, cuando mucha gente no sabía lo que él estaba atravesando. Él quiso que sea así y compartimos conversaciones y demás”.

“Es gratamente sorprendente la forma en la que él, con todo lo que significa, transitó y se preparó para lo que sabía que era inevitable. Y se ocupó de preparar a los demás”, cerró la conductora, con lágrimas en los ojos.

FUERTE RELATO DE ROMINA MANGUEL AL RECORDAR A GERARDO ROZÍN

En junio de 2022, Romina Manguel había contado en su paso por PH, Podemos Hablar cómo fue el último tramo de la enfermedad de su querido amigo, Gerado Rozín.

“Gerardo siempre supo que se iba a morir, desde el primer día del diagnóstico. Y él trataba de convencer a sus amigos más íntimos y querido. A mí me decía ‘me voy a morir, eh’”, comenzó diciendo la periodista en el ciclo de Telefe.

“En los últimos tiempos, él me llamaba todas las noches a las 12 de la noche. Y era una carga fuerte porque, primero nos reíamos mucho, y después terminábamos hablando de la muerte, de las cosas que él quería cuando se muera y me pedía que yo lo anote. Como sabía que era una colgada, me decía ‘sé que no estás anotando, poné la cámara’. Y yo le contestaba ‘Gerardo, estoy en bombacha’”, agregó, poniéndole humor a su relato.

Luego, continuó: “Yo terminaba llorando a veces hasta las 5 de la mañana y me acuerdo que hablé con mi analista de esto y con mis amigos, y decidí hablar con Gerardo para decirle que no podía soportar esto porque me dejaba rota todas las noches y yo no puedo no dormir porque, además, tengo dos hijas”.

“Entonces, lo llamé, me costó esa charla, y cuando me senté con Gerardo le dije que me estaban haciendo muy mal estas llamadas a la noche. Y él me responde ‘ah, bueno. Yo me voy a morir pero la señora no duerme. ¿Sabés qué? No me importa que no duermas, tomate algo después. Yo me voy a morir y cuando me muera, vas a dormir. ¿Me entendiste? No se charla más del tema’”, añadió.

Y cerró, a flor de piel : “porque, ¿para qué le voy a contar?”.