Carina Zampini y la posibilidad de volver a actuar: "Me encantaría estar en alguna ficción"

Ciudad le propuso a Carina Zampini responder tres preguntas de una nueva sección en la que los famosos reaccionan a lo que los usuarios de Google buscan sobre ellos.

Más sobre este tema Carina Zampini contuvo a una participante de Pasaplatos que se quebró en llanto

La conductora de Pasaplatos (lunes a viernes 14.30 hs. por eltrece) reaccionó a las preguntas y contó más de su presente laboral y personal.

"Es verdad que estoy más abocada a la conducción y me divierte mucho. Además sigo aprendiendo y eso es una motivación para mí. Pero me encantaría hacer como una participación con un personaje de un par de capítulos para despuntar el vicio". G-plus

-¿Sos de googlearte?

-Me da intriga a ver qué busca la gente sobre mí, no sé si preocuparme. No soy de googlearme, pero si me preguntás por lo que yo busco vas a ver que es todo "River Plate", quiénes hicieron los goles si no pude ver el partido, cuándo es la próxima fecha y todo eso.

-Bueno, continuemos. Lo primero que busca la gente sobre vos tiene que ver con Pasaplatos, tu nuevo programa.

-¡Vamos! Muy bien. Estamos re felices de hacerlo. Es un programa muy dinámico y estamos re felices de hacerlo.

-Lo siguiente que buscan sobre vos es "Carina Zampini pareja".

-¡Mirá vos! ¿Y no podemos determinar si eso lo buscan mujeres u hombres o si son hombres, qué rango de edad manejan? Quieren saber si estoy en pareja o no o quién es mi pareja. Bueno, no estoy en pareja, estoy soltera, bien, tranquila. Pero no estoy negada al amor. Lo que sí tengo que decir es que no me enamoro fácil ni rápido. En general me enamoro de las personas que voy conociendo.

-¿Aplicaciones de citas?

-¡No! No tengo, no tuve y no tendría. Creo que no podría ni tener. Creo que tendría que armarme un perfil falso. No va por ese lado en mi caso. De hecho, no me imagino salir y conocer a alguien en un bar y darle mi teléfono. Pasan tantas cosas hoy en día que hay que ser precavido...

Carina Zampini y su hijo Manuel.

-Lo tercero que buscan sobre vos tiene que ver con tu hijo. ¿Qué nos podés decir sobre él?

-Y, Manu ya es un señor. Tiene 24 años, es un hombre adulto. Te puedo decir todas cosas lindas. Es un ser humano que vino a enseñarme un montón de cosas, más allá de la maternidad. Voy aprendiendo con él mi rol en las distintas etapas de la vida. Pero fuera de eso, él es un ser hermoso. Tiene una mirada muy interesante y acertada de las cosas. Y yo cuento mucho con su opinión.

Es un hermoso compañero de ruta. Y es lo que intento ser yo para él, estar ahí para compartir, para divertirnos, para tener charlas con mates de por medio y para que recurra a mí si necesita algo.

Más sobre este tema Carina Zampini, a corazón abierto, al recordar su infancia: "Cada dos años me mudaba de casa, nunca teníamos una estabilidad económica"

-Imagino que para vos es un desafío tener un hijo de 24 años en estos tiempos.

-Sí. Sé que siempre habrá cosas que cuando uno mire para atrás diga "esto lo habría hecho de tal manera y no como lo hice", pero apuesto a que seamos libres, que tengamos independencia y nos acompañemos sin ser un peso. Nunca quise que él sienta "yo salgo y mi mamá se queda sola o no sale". O, por ejemplo, también lo re incentivé a que se vaya a vivir afuera cuando quiera. Tengo mi vida que es mía y me gusta que él tenga la suya de igual manera. Me parece fundamental la libertad.

"Cuando me googlean, quieren saber si estoy en pareja o no o quién es mi pareja. Bueno, no estoy en pareja, estoy soltera, bien, tranquila. Pero no estoy negada al amor. Lo que sí tengo que decir es que no me enamoro fácil ni rápido". G-plus

-¿Hay algo que creés que está faltando que la gente busque sobre vos y te gustaría que sepan?

-Creo que hay gente que sabe más de mí que yo. Todas mis seguidoras y seguidores son muy fieles y se han encargado de conocerme. Tienen esa forma de quererme. Y eso que yo no doy muchas entrevistas. Pero por algunas cosas que digo tienen claro qué me gusta y por ejemplo me regalan exactamente lo que quiero para mis cumpleaños.

-¡A ver!

-Te digo: una picada con una cerveza, utensilios para el asado, kits de jardinería o para pintar. Saben todo, por qué lado voy, qué cosas disfruto. Pero volviendo a tu pregunta, quizás algo que quieran saber sobre mí es cuándo vuelvo a actuar.

-¡Claro, eso lo queremos saber todos! ¿Hay posibilidades?

-Bueno, en cualquier momento cuando tenga la oportunidad, vuelvo. Es verdad que estoy más abocada a la conducción y me divierte mucho. Además sigo aprendiendo y eso es una motivación para mí. Pero me encantaría hacer como una participación con un personaje de un par de capítulos para despuntar el vicio. Y para que todos los que me preguntan y me quieran ver se saquen las ganas. Pensemos que será pronto.

Video y edición: Fernando Halperín