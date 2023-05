Carin León estrenó su álbum Colmillo de Leche, otra carta de amor a la música: todos los detalles

Carin León estrena su nuevo disco titulado "Colmillo de Leche" contando con un repertorio de 18 canciones, de las cuales sus fans ya han podido disfrutar en todas las plataformas de streaming de “Si es cierto que te vas”, “No es por acá”, “Mil maneras de morir” y más recientemente “La primera Cita” que se ha colocado en el gusto del público en las últimas semanas, subiendo rápidamente en los charts.

“Colmillo de Leche” incluye colaboraciones con artistas de gran renombre internacional como Camilo con “Ni Me Debes Ni Te Debo”, Pablo Alborán “De Piedra a Papel” y Ángela Aguilar “Vete Yendo”.

Otras canciones que incluye este maravilloso disco son "Corazón de Oro" un cover de los Tigres del Norte que hace a dueto con el grupo de Hermosillo, Sonora, Los Hijos de Frank.

Entre los 18 temas también se encuentra “Deja de Chingarme” una canción muy regional, que habla del sentimiento de una ex pareja y con la que mucha gente se va a identificar, sobre todo por el lenguaje coloquial y la temática que maneja la canción. "Mi Alma Embrujada" es una canción regional mexicana que hace honor a la música cubana logrando tener una mezcla muy poderosa. "Te Pedí" es una canción regional con mucha sensibilidad. "Pedazo de Tonto" que evoca a la música country sin dejar el regional a un lado, con una letra muy fresca. Esto por sólo mencionar algunas.

CARIN LEÓN HABLÓ DE COLMILLO DE LECHE

“Colmillo de Leche es uno de los proyectos más importantes que he hecho a lo largo de mi carrera. Aquí muestro sentimientos y estilos que no me había atrevido a mostrar antes. Siempre, teniendo el regional presente como el alma de disco, pero fusionado con flamenco, un poco de salsa, country, folklore americano, blues y soul. Todos, géneros que me han formado a mí como artista y como persona. El poder mezclarlo todo en un disco, es algo muy refrescante tanto a título personal como para el género de regional mexicano en general”, dijo Carin León.

COLMILLO DE LECHE

1. No Es Por Acá.

2. Pedazo de Tonto - Colaboración con Luis Mexía.

3. Indispensable Te Creías.

4. Deja de Chingarme.

5. Te Pedí.

6. Con Honores.

7. De Piedra a Papel - Colaboración con Pablo Alborán.

8. Si Es Cierto Que Te Vas.

9. La Primera Cita.

10. Mil Maneras de Morir - Colaboración con Kakalo.

11. Necesito Encontrarte.

12. Mi Alma Embrujada.

13. Corazón de Oro - Colaboración con Hijos de Frank (Cover).

14. Vete Yendo - Colaboración con Ángela Aguilar.

15. Ni Me Debes Ni Te Debo - Colaboración con Camilo.

16. Hundido en un Pozo.

17. Música de Fondo.

18. Outro.