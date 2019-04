La noticia más importante de su vida hizo que Joy Huerta (32), la cantante mexicana del conocido dúo Jesse & Joy, deje de lado el hermetismo con el que resguarda su intimidad para contar que va a ser mamá, junto a su novia, con quien lleva siete años de amor, bajo perfil.

A través de las redes sociales, la artista mexicana compartió un profundo mensaje, junto al emotivo video de una ecografía, con el que presentó a su hija, que viene en camino.

"Hoy mi esposa y yo estamos esperando a nuestro primer bebé, una nena hermosa, que gracias a Dios viene llena de salud y vida". G-plus

"La música es mi forma de expresión con todos ustedes. Les he compartido de cada parte y faceta de mi vida a través de ella. Lo más valioso que tengo en la vida y lo que más protejo es mi familia y mi intimidad, y agradezco que tanto ustedes como mis compañeros en la industria musical (colegas, medios, prensa) siempre lo han respetado. Quería compartirles esta noticia tan hermosa e importante en mi vida hasta el día que ese día llegara, pero hay quienes, por morbo, están desvirtuando la información. Desde pequeña he visto las preferencias sexuales más allá de blanco y negro: dos personas amándose con consentimiento para mi es amor sin importar el género. Y a pesar que nunca pensé que el amor de mi vida sería una mujer, hace 7 años nos conocimos y el amor nos tomó a ambas por sorpresa. Al principio fue difícil para las dos aceptar que habíamos llegado a nuestro destino. Pero dejando a un lado el miedo y el qué dirán, abrí los brazos por completo a mi felicidad. Hoy mi esposa y yo estamos esperando a nuestro primer bebé, una nena hermosa, que gracias a Dios viene llena de salud y vida. Me dedico a la música, y cuando me paro frente a mis queridos compañeros de prensa hablo sobre eso: mi trabajo, ni más, ni menos. Yo seré quien decide cuando y cuánto compartir de mi vida privada e intimidad con el mundo como lo he hecho hasta el día de hoy. Los amo a todos y cada uno de ustedes y agradezco de manera infinita tenerles", escribió Joy, que alcanzó la fama internacional de la mano de su primer éxito, Corre, canción que interpreta con su hermano.

Luego del significativo anuncio, artista del mundo de la canción y del espectáculo celebraron la feliz noticia que dio la cantante, dejándole dulces mensajes en las redes.

Jesse Huerta: "Te amo con todo mi ser".

Hanna y Ashley, de Ha Ash: "Somos las tías más felices".

Diego Boneta: "Felicidades".

Mau Montaner: "¡Te amo Joy! ¡Que felicidad! Dios bendiga a esa bebé".

Ricky Montaner: "¡Voy a ser tío! Te amo y las amo. ¡Y qué felicidad la mía!".

Alejandro Sanz: "Mi niña. Qué alegría por las dos. Que sean muy felices, corazón".

Sofía Reyes: "Amén. Qué belleza. Y que bendición, felicidades a las dos. Son unas hermosas y que alegría esta nueva etapa".

Pablo Alborán: "Felicidades amiga. ¡¡¡Millones de besos!!! Qué regalo tan grande. Te quiero".

