El cansancio de Jimena Barón por las preguntas que le hacen sobre Daniel Osvaldo: "¿Por qué no van a buscar a mi ex a la casa?"

Luego del tenso momento que vivió con la prensa a la salida de Noche al Dente, el programa que conduce Fernando Dente por América, Jimena Barón rompió el silencio y mostró su cansancio por las constantes preguntas que le hacen sobre su ex, Daniel Osvaldo, con quien tiene a su hijo, Momo.

“¿Por qué no lo van a buscar a mi ex? O sea, ¿entendés lo que yo digo? Siempre me buscan a mí. Que está bien porque yo freno y contesto. Pero, ¿por qué no lo van a buscar? Porque les da miedo”, comenzó diciendo Jimena en una nota que dio a LAM.

“Saben dónde vive él, pero siempre vienen a mi casa. Obvio que yo estoy indefensa porque soy mina, porque tengo buena onda, y porque a él ya lo conocen. Entonces, ¿qué es más fácil? Ahí hay una especie de abuso con que yo soy mujer, no les emano ese miedo físico, que sí he visto en notas con él”, agregó.

"¿Por qué no lo van a buscar a mi ex? O sea, ¿entendés lo que yo digo? Siempre me buscan a mí. Que está bien porque yo freno y contesto. Pero, ¿por qué no lo van a buscar? Porque les da miedo". G-plus

Y cerró, sin vueltas: “Si un día te digo ‘che, me tengo que ir’, estás abusando de que soy mina. Yo no te voy a revolear la cámara y soy educada. ¿Al revés sería igual si le hacen las preguntas a ya sabes quién (por el exfutbolista)? Ni en pedo”.

"Yo no te voy a revolear la cámara y soy educada. ¿Al revés sería igual si le hacen las preguntas a ya sabes quién (por el exfutbolista)? Ni en pedo". G-plus

FUERTE RESPUESTA DE JIMENA BARÓN SOBRE LA POSTURA QUE TOMÓ DALMA MARADONA TRAS SU PELEA CON GIANINNA

El dolor que sintió Jimena Barón al enterarse que una de sus mejores amigas, Gianinna Maradona, había comenzado una historia de amor con su ex, Daniel Osvaldo (con quien tiene a su hijo, Morrison) empeoró tras perder su amistad con Dalma Maradona.

E indagada por esto, Jimena trató de darle un cierre a un momento de su vida que le ocasionó mucho dolor: “Yo no quiero seguir con este tema, ¿viste? Nada, ya está”, comenzó diciendo en una nota que le dio a LAM.

Sin embargo, luego se confesó: “Hubo como una decisión familiar de ausentarse, que es como la historia de mi vida. Pero bueno, nada, está bien, que sé yo, ni idea. Trato de empatizar, igualmente, pero no me parece justo para una amiga de toda la vida, desde muy chiquitas”.

"HUBO COMO UNA DECISIÓN FAMILIAR DE AUSENTARSE, QUE ES COMO LA HISTORIA DE MI VIDA. PERO BUENO, NADA, ESTÁ BIEN, QUE SÉ YO, NI IDEA. TRATO DE EMPATIZAR, IGUALMENTE, PERO NO ME PARECE JUSTO PARA UNA AMIGA DE TODA LA VIDA, DESDE MUY CHIQUITAS". G-plus

porque también hay que soltar y avanzar ”, cerró la actriz y cantante (que compuso el tema, inspirada en la traición de Gianinna), muy movilizada.