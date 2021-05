Cande Vetrano quebró en llanto tras escuchar la devolución del jurado en MasterChef: "Es muy emocionante cocinar"

Sin temores para incursionar en nuevas recetas y mezclas de ingredientes, Cande Vetrano volvió a dejar todo en su plato para deleitar el paladar de Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis y no pudo evitar quebrar en llanto al escuchar la devolución del jurado.

Tras presentar unos pulpitos fritos con puré de arvejas, espinaca y panquequitos de arroz, Betular fue el primero en piropear a la participante: “Si me dicen imaginación, es tu plato. Si me dicen ben sabor, es tu plato. Si me dicen texturas, es tu plato. Si me dan diez ingredientes, realmente no se me hubiera ocurrido nunca hacer esta maravilla. La verdad lo que hiciste esta genial y demuestra todo lo que aprendiste y te forzaste a lo largo de toda la competición”.

Fue entonces que antes de que Donato dijera lo suyo, Cande se emocionó hasta las lágrimas en vivo: “Sí, me emociono. Es emocionante cocinar”, atinó a decir, movilizada por las palabras de los chef.

“Gracias, chicos. No lo puedo creer. Estoy fascinada y estoy feliz”, cerró la actriz, ante el aplauso unánime de sus compañeros que celebraron el talento de la concursante para este nuevo desafío.

¡Felicitaciones!