Cande Tinelli reveló por qué dejó de seguir a Guillermina Valdés en redes tras su separación de Marcelo

En mayo, Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés anunciaron su decisión de separarse tras casi una década en pareja y un hijo en común, Lolo, tras lo cual Cande sorprendió al dejar de seguir a la modelo en sus rede sociales.

Luego de que Juariu descubriera que la ex de Marcelo Tinelli ya no formaba parte de los seguidos de la novia de Coti Sorokin, resurgieron las versiones de mala relación de la modelo con Cande y Mica Tinelli, que fueron desmentidas por la cantante en LAM.

Cuando Alejandro Castelo le recordó a Cande que los medios dieron cuenta de que había dejado de seguir a Valdés, ella reconoció: “Soy bastante impulsiva, pero la verdad es que yo ya la sigo”.

CANDE TINELLI REVELÓ QUE NO HUBO CONFLICTO CON GUILLERMINA VALDÉS Y QUE AMBAS SE SIGUEN EN LAS REDES SOCIALES

“Está todo bien con Guille. La mejor, ¿eh? La verdad es que nunca pasó nada”, agregó Cande. “Yo soy muy proteccionista de mi familia, pero no hay nada contra ella, nunca pasó nada malo. La mejor, la adoro”, agregó.

“No me gusta seguir gente que además no están en mi círculo de vida. Soy muy impulsiva, pero después la volví a seguir y está todo bien”, explicó la mejor de las hijas que Marcelo Tinelli tuvo con Soledad Aquino.

“Soy así, soy así. Salta la presión, una loca”, cerró Cande que reconoció que, tras la separación, Marcelo Tinelli “está muy bien, está tranquilo” y hace planes con sus amigos y con su primo El Tirri para salir adelante.