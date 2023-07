Cande Tinelli habló de sus trastornos alimenticios y del rol clave de Marcelo en su recuperación

Cande Tinelli abrió su corazón en la profunda entrevista que le dio a Julio Leiva en Caja Negra y habló de sus trastornos alimenticios, que la acompañaron durante 12 años de su vida.

La cantante e hija de Marcelo Tinelli también destacó el rol clave que tuvo su padre en el camino de la recuperación.

Más sobre este tema De Camila Homs a Cande Tinelli: uno a uno, todos los confirmados para el Bailando 2023

Socios del Espectáculo se hizo eco de la entrevista de Filo News y compartió un fragmento de su testimonio.

"Yo sufrí anorexia. Un día decidí autocontrolarme, controlar lo que comía, anotar las calorías. Me obsesioné fuerte, cada vez más", dijo Cande.

"Me pesaba todos los días. Me encantaba que me digan que estaba flaca", recordó.

"Mi viejo me dijo 'si no te tratás, yo te voy a internar o te voy a poner un acompañante terapéutico'". G-plus

"Hasta que en un momento se empezó a poner muy jodido. Ahí vino mi viejo y me dijo 'al médico'. Porque esto me duró muchos años", agregó Cande, poniendo en escena a Marcelo.

En ese punto de la charla, la cantante contó cómo actuó su padre ante su enfermedad: "Me dijo 'si no te tratás, yo te voy a internar o te voy a poner un acompañante terapéutico'. Y yo dije 'me mato'".

ASÍ CANDE TINELLI HABLÓ POR PRIMERA VEZ DE SUS TRASTORNOS ALIMENTICIOS

Cande Tinelli habló por primera vez públicamente de su lucha contra la anorexia y la bulimia en 2018.

En un íntimo posteo, la cantante contó que transitó la enfermedad durante 12 años de su vida.

"Quiero que abran los ojos todas. Tuve anorexia y bulimia desde los 15 hasta los 27. Pesando 10 kilos menos que hoy. Cinco años sin menstruar. Caída extrema de pelo. Depresión y mal humor", escribió Cande en Instagram.

Más sobre este tema Marcelo Tinelli habló de la lucha de Cande Tinelli contra la bulimia: "Es muy valiente"

"No poder disfrutar Nada. Encerrarme sola. No ver gente. Ataques de pánico y fobia social. Todo esto y muchas cosas más, que realmente me arrepiento de que hayan existido", continuó.

"Perdí tantos momentos hermosos por esta enfermedad de mierda que tomó mi vida por completo", asumió la cantante.

Y aseguró: "Me pido disculpas a mí misma y a las personas que me rodean, que bien saben los malos momentos que los hice vivir".

"Gracias por sacarme de esto, les agradezco el amor y la paciencia, especialmente a mi papá y a Micaela. Mi familia me salvó", concluyó Cande Tinelli, compartiendo su historia y su lucha.