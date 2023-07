Cande Tinelli y Coti presentan Quiero verte: single y video

Quiero Verte es la vuelta de Lelé (Cande Tinelli) a la música post pandemia, con post pandemia, con esta historia que refleja momentos de soledad absoluta y fuertes recuerdos que se filtran a través de su mente.

“Quiero verte porque no puedo dejar los vicios si no estás conmigo, porque fuiste el amor de mi vida mi mejor amigo, porque nunca me voy a olvidar lo que tuvimos” canta Lelé en este single que nace del distanciamiento de su amor.

Compuesta y producida por Coti Sorokin Quiero Verte fue pensada por el gran hitmaker como un vestido a medida de lo que ambos estaban sintiendo y ese sentimiento desgarrador ahora es una canción para compartir con su público en este nuevo capítulo de esta gran historia de amor.

Los arreglos fueron de Matías Solanas, mezclado y masterizado en Madrid x Max miglin. El video fue dirigido por Alexan Sarikamichian y Benjamín Baccetti donde se los ve a Lelé y Coti rodeados de vinos, rosas y un gran banquete que muestra el fin de una relación intensa.