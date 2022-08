Cande Ruggeri y la posibilidad de que su papá no esté en el nacimiento de su hija: "Ya no estuvo en el mío"

En 1992 Oscar Ruggeri firmó contrato con el América de México, por lo que debió viajar a ese país y eso le impidió estar presente en el nacimiento de Candela, que ahora teme que esa situación vuelva a ocurrir con su hija a causa, nuevamente, del fútbol.

En una entrevista con Socios del espectáculo, Cande se mostró preocupada por la posibilidad de que su papá falte también al nacimiento de su beba. “No puedo ir al Mundial porque no me dejan. Estoy en el momento límite de mi embarazo y mis viajes así que no voy a poder ir”, contó.

“Mi papá sí va a ir así que espero que no nazca antes porque si pasa, mi papá no va a estar. Ya no estuvo en mi nacimiento, así que espero que en este esté. Yo creo que llegamos”, agregó Cande, esperanzada de que todo salga según lo planeado.

CANDE RUGGERI CONTÓ POR QUÉ TUVO REPAROS EN CONTARLE A SU PAPÁ EL NOMBRE DE SU FUTURA HIJA

Cande contó que, si bien se cuida, trata de divertirse todo lo que pueda antes del nacimiento de la beba, y contó que ya sabe cómo la van a llamar. “Tenemos un nombre que todavía no lo podemos decir porque no queremos quemarlo, pero es muy lindo”, adelantó.

Ante el temor de la notera de que Oscar Ruggeri vuelva a revelar datos confidenciales como ocurrió con su embarazo de Cande, la modelo explicó que pensó si decirle o no a él o a su hermano el nombre de la bebita.

“Ya buchonearon todo, pero por ahora van bien”, cerró Cande, que contó también que se toma con tranquilidad la tarea de preparar su casa para la llegada de la hija que espera junto a Nicolás Maccari.