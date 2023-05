Cande Molfese y Gastón Soffritti hablaron de la sorpresiva renuncia de Guille Valdés y Brenda Gandini a su programa

Sorpresivamente, Guillermina Valdés y Brenda Gandini renunciaron al programa 1113 de Loft, del canal de streaming de Cande Molfese y Gastón Soffritti, a poco más de un mes de su debut.

Al frente del proyecto y para evitar rumores malintencionados, Cande y Gastón hablaron con el notero de Socios del Espectáculo y revelaron los motivos de la baja de ambas figuras.

CANDE MOLFESE Y GASTÓN SOFFRITTI HABLARON DE LA BAJA DE GUILLE VALDÉS Y BRENDA GANDINI DE SU PROGRAMA

Notero: -¿Con Brenda y Guille quedó todo bien? Porque se fueron.

Gastón Soffritti: -Sí, la mejor de la mejor.

Cande Molfese: -Sí, obvio. Las dos son personas que tienen una agenda repleta de cosas, hijos, y tener la obligación diaria, de tener que venir a hacer un programa, es un compromiso inmenso. Era una posibilidad desde que empezamos a negociar para que sean parte del proyecto. Sabíamos que existía esto...

Gastón: -Sabíamos que podía pasar. Después tiene que ver con el día a día del proyecto, que no lo sabés hasta que no lo hacés. Te das cuenta del tiempo que te lleva, del desgaste. No es sencillo hacer un programa todos los días, hablando de diferentes cosas...

Cande: -Y el formato te permite un poco eso, hacer cambios. No pasa nada. No es tan grave. Estamos encontrando un grupo nuevo y está buenísimo.

Notero: -¿Sienten diferencias con el clima de antes? Porque hay una brecha generacional también...

Gastón: -Es más que nada generacional. Hay algo en el tema del enfoque, adónde queremos ir como canal, que lo vamos descubriendo en el ejercicio. La gente que por ahí mira YouTube tiene edad más chica y eso tiene que ver también con el público al que apuntás o con las personas a las que ponés delante de cámara.

Notero: -¿Brenda y Guille daban para otras circunstancias?

Cande: -No sé, yo tampoco me siento tan alejada de ellas. A mí me encanaba que esté ellas porque tienen hijos, traían todo ese mundo y me parecía súper rico su aporte desde ese lado. Es algo que yo no tengo...