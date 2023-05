Cande Lecce habló por primera vez y trató de mentiroso a Mauro Icardi: "Me enamoré"

Cande Lecce habló por primera vez a través de sus redes sociales después de que se difundieran sus audios y contó en detalle su versión de la historia de amor que habría tenido con Mauro Icardi.

“No sabía si salir a hablar o no, la verdad que hoy tengo un día complicado por temas de salud y también familiares. Me cuesta todo eso, tengo mucho que perder, mi trabajo que ya está, para mí es difícil”, comenzó diciendo la joven.

Luego, continuó: “Si quieren juzgar a alguien que se enamoró, me pueden juzgar tranquilamente, me enamoré. Yo a esa persona la conocí en octubre del año pasado, fuimos intercambiando me gusta y empezamos a conversar”.

“Como dos personas comunes que se están conociendo, en todo momento él me decía que estaba soltero, ‘estoy solo’. Cuando yo por primera vez salgo a contarlo fue en un momento efusivo porque soy taurina y porque no mido las consecuencias”, siguió.

Entonces, Cande agregó: “Después de que sale esta chica a contar que él le había hablado tuve un momento de calentura de decir ‘le está escribiendo a todas’. Un poco eso nos pasa a las mujeres, creemos que somos las únicas y claramente no”.

“Después me arrepiento y pasa todo eso de te bloqueo, te desbloqueo, aparezco, desaparezco, yo me sentí muy triste la verdad porque estas teniendo charlas con alguien y de repente pasan todas estas cosas”, explicó la joven.

En ese momento, Lecce decidió dejar de hablar con el futbolista: “Entonces dije ‘listo tengo que cortar esto acá porque evidentemente no va a pasar más nada’ y salí a contar todo públicamente”.

“Que haga todo esto que a mí no me gustaba, me estaba empezando a afectar a mí, a mis relaciones y el 21 de marzo le puse un stop”, reveló la mujer que habría estado con el esposo de Wanda Nara.

CANDE LECCE CONTÓ CÓMO FUE CUANDO MAURO ICARDI LA VOLVIÓ A CONTACTAR

En su descargo en su cuenta de Instagram, Cande Lecce contó cómo fue cuando Mauro Icardi la habría vuelto a contactar: “Como yo lo tenía bloqueado, el 23 él me llama por teléfono y me dice ‘Cande desbloqueame’”.

“Lo desbloqueo y me dice que quería tener una conversación conmigo, que no quería terminar así. Yo le dije ‘bueno, está bien’, para mí ya era tema terminado. El 25 recibo un llamado y él me dice ‘estoy yendo a buscarte’ y yo pensé que era una joda”, relató.

La joven entonces reveló: “Estaba a 40 minutos de acá, me baño rapidito, acomodo las cosas y digo ‘¿qué hago? Tengo 23 años, si no aprovecho ahora, era sábado y podía irme, yo vivo sola”.

“Él me dijo ‘no vas a sacar el teléfono, no quiero que hayan fotos ni pruebas de esto porque yo estoy arriesgando mucho’, todo el tiempo me decía eso. Entonces le dije ‘bueno, déjame llamarla a mi mamá, sino se va a preocupar’”, continuó.

En el video, Cande detalló: “La llamo y le dije que me estaba yendo a Buenos Aires, no le dije con qué persona me estaba yendo para que él se quedara tranquilo. Después agarro el teléfono, le saco el brillo y alcanzo a sacar una foto”.

“Pueden decir cualquier cosa, que la foto está montada y lo que quieran. Llegamos a Buenos Aires, eran las 8 y 15 más o menos, fuimos a un departamento, tuvimos una charla linda, de qué había pasado”, especificó.

Lecce aseguró que el futbolista le pidió disculpas: “Hubo unas disculpas tanto de mi parte como de la suya y me dijo ‘tengo que hacer unas cositas y vuelvo’ y yo me quedé como una boluda en el departamento”.

“Después él volvió y al rato, tipo 3 por ahí se fue. Al otro día él tenía el vuelo y yo me quedé recorriendo, me había recomendado un lugar para que vaya a almorzar comida mexicana”, sumó.

Al final, Cande contó qué fue lo que la habría desilusionado: “Hice tiempo y me volví en micro, que me lo pagué yo. Después él me bloquea de todos lados. Me sentí mal cuando vi todo en la tele, me sentí vulnerada, que me había estado boludeando”.

“Entonces tengo buena relación con Pochi, se lo conté por bronca en ese momento que me sentía mal, porque soy taurina, sin medir las consecuencias”, cerró sobre el fin de semana que habría pasado con Icardi.

CANDE LECCE MOSTRÓ CÓMO SE PUEDE MODIFICAR UNA FECHA DE UNA FOTO

Cande Lecce mostró cómo se puede modificar una fecha de una foto sacada en determinado momento luego de que Mauro Icardi diera su versión y basara sus pruebas en fotos con fechas.