Con campera y en una banqueta: así compitió Analía Franchín en la gala de eliminación de MasterChef Celebrity

Este domingo, la gala de eliminación de MasterChef Celebrity contó con el desafío entre Belu Lucius y El Polaco para determinar quién de ellos podía saltearse esa etapa y pasar al balcón. Pero además, hubo otra situación que la diferenció de los demás domingos ya que Analía Franchín compitió sentada en una banqueta y con una campera debido a un malestar que la tuvo muy apagada.

Desde la entrada, la periodista llegó con una de sus clásicas peinetas de homenaje a Queen, más precisamente a su tema Don´t stop me now (No me pares ahora), en referencia a que sufría de baja presión. “No es Analía”, reconoció Claudia Villafañe.

“Sentirme mal en una gala de eliminación es una guachada”, reconoció la periodista en uno de los separadores. Asimismo, al momento de comenzar el desafío, Santiago Del Moro explicó que para mitigar su malestar, la producción le proveyó de una banqueta y una campera.

“Yo intentar todo. Don´t stop me now”, señaló Analía. “Me traen una silla como a una señora mayor y una camperita y quedo ahí, esperando a sentirme mejor”, explicó más adelante Franchín.