Camila Mayan se fue de viaje para superar su separación de Alexis Mac Allister

Alexis Mac Allister se separó de su novia Camila Mayan. Pocos días después, se filtró la noticia de que él ya estaría saliendo con su amiga de toda la vida, Ailén Cova.

En medio del fuerte rumor que afirma que Ailén ya habría viajado a Inglaterra para instalarse en la casa de Alexis, con quien apostaría a la convivencia, Cami tomó una drástica decisión.

Luego de comunicar que se instalará en Buenos Aires para seguir con su vida, armó las valijas y aterrizó en la playa. A orillas del mar, se sacó una foto sonriendo y deslizando que a pesar del mal momento está dispuesta a atravesarlo con la mejor onda posible.

LA MADRE DE ALEXIS MAC ALLISTER HABLÓ DEL ESCÁNDALO CON CAMILA MAYAN Y EL ROMANCE CON AILÉN COVA

La madre del jugador del Brighton habló del mal momento de su exnuera. “Uno cuando se separa y no es la persona que ha decidido la separación piensa que de eso no vuelve y después nos renovamos. De hecho, nosotros somos padres separados y cuando me separé, Alexis tenía 2 años”, dijo.

“Más allá de que la decisión fue de Alexis, es doloroso porque el vínculo fue hermoso”, destacó. También la mujer habló del romance que tendría el joven con quien era su mejor amiga. “Nos sorprendió a todos porque a Ailén la conocemos desde que es muy chica”, afirmó.

“Para que Alexis tomé esta decisión, él debe haberla tomado por su experiencia propia. La debe haber tomado con el corazón, pensándolo y en el momento en el que tenía que tomarla. Él eligió el momento para decidirlo. Tendrá sus motivos”, concluyó