Camila Homs, Virginia Gallardo y Marcela Kloosterboer marcan tendencia con sus enterizas

Virginia Gallardo, Camila Homs y Marcela Kloosterboer impactaron con sus enterizas cavadas desde la playa. Las tres eligieron trajes de baño de diversos colores, pero con una característica en común: el tiro alto y súper sensual.

Virginia eligió un modelo súper cavado, de color azul en degradé a fucsia; con estampado de palmeras y tiras muy originales que abrazan su espalda.

Camilia se puso una malla blanca con estampado de león aún más cavada que la de Virginia. En diálogo con unos anteojos de sol marrones y una gorra, dada vuelta, rosa.

Por último, Marcela se puso un traje de baño enterizo verde, con un escote más profundo que el de Virginia y Camila. Y se fotografió al aire libre, luciéndolo con seguridad, súper a la moda.

CAMILA HOMS HABLÓ DE SU VIDEO BURLÁNDOSE DE TINI STOESSEL

“Me arrepentí. Tal vez si estaba 100% sobria no lo decía. Pero real, no escuchaba lo que decía la gente, tenía un parlante al lado y no estaba al tanto. La gente levantaba las manos y yo también”, se sinceró, sobre las copas de más que tomó en la bienvenida de 2023.

En ese momento la modelo agradeció las demostraciones de cariño que recibe. “La gente me quiere y se nota un montón el cariño de la gente. Es relindo”, afirmó.

“Después está la gente que te quiere y la gente que te mata, pero por suerte yo me quedo con los comentarios positivos. Los malos, los absorbo y chau”, cerró.