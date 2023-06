Camila Homs habló de la versión de compromiso de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel

En diálogo con Intrusos, Camila Homs habló de la versión de compromiso entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul y aseguró que el vínculo con su ex está mejor.

“¿Sabes algo del supuesto compromiso entre Rodrigo de Paul y Tini? ”, le preguntaron y ella contestó: “No, la verdad que no. No me corresponde hablar de ellos. No sé si es verdad o si no”.

“¿Cómo está la comunicación entre ustedes?”, indagaron luego y la modelo dijo: “Como siempre, cordial. No tengo mucha comunicación, es el padre de mis hijos y siempre que tenga comunicación con ellos todo perfecto”.

“Pero, ¿está mejor comparado al momento de la separación?”, insistió el cronista y Camila sentenció: “Sí, ya está todo más tranquilo”.

CAMILA HOMS, SINCERA SOBRE SU ROMANCE CON JOSÉ EL PRINCIPITO SOSA

Camila Homs habló sincera sobre su romance con José el Principito Sosa y sobre cómo reaccionó su familia expresó: “Mientras yo esté feliz, la gente que me quiere también lo va a estar”.

“Se te ve muy feliz en lo personal, ¿ya está todo blanqueado?”, le preguntaron de Intrusos y Cami contestó: “Sí, estoy muy contenta. Con José estamos muy bien, vamos tranquilos, disfrutando el momento”.