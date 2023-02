Camila Homs estrenó un original traje de baño bicolor en Mar del Plata

Luego de varias semanas de vacaciones con sus hijos en Punta del Este, Camila Homs aterrizó en Mar del Plata por trabajo y compartió las fotos en Instagram.

La expareja de Rodrigo de Paul protagonizó una producción de fotos en la playa, en la cual lució un traje de baño tan diminuto como original que no pasó desapercibido en su red social.

Cami lució una malla de dos piezas; la bombacha es azul con tiras regulables celestes y el corpiño está formado por estos dos colores, en otras proporciones. G-plus

Siempre muy canchera, Cami potenció el look con una camisa banca y unos anteojos de sol negros bien de diva.

ASÍ FUE EL ENOJO DE TINI STOESSEL CON RODRIGO DE PAUL

"El tema acá es que todo esto se habría complicado por expreso pedido de Tini Stoessel, ‘a tu ex no la quiero en Madrid’ fue la frase que me enviaron en las últimas horas, esto define un claro pedido de La Triple T a su pareja”, detalló el periodista.

De acuerdo a Etchegoyen, “esta versión tan potente no me sorprende, que quieren que les diga, yo conté ya que Tini nunca quiso que Camila viaje al Mundial y por eso no viajó”.

Por último, el periodista fue categórico: “De todos modos, aunque De Paul le exija a Camila que no viaje ella quiere hacerlo y podría pagarse el viaje de su bolsillo para poder llevar a sus hijos a España”.