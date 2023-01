Camila Homs se despachó con todo tras la denuncia de Rodrigo de Paul

En Socios del espectáculo tuvieron la palabra de Camila Homs, luego de que estalló el escándalo por los tremendos mensajes que le envió a Rodrigo De Paul como a Tini Stoessel. ¡Y lanzó sugerentes frases!

“La verdad que a mí no me llegó ninguna notificación, así que no puedo decir nada”, aseguró, sobre la denuncia que le inició su ex

“El resto prefiero guardármelo todo. La cantidad de cosas que pienso prefiero guardármelo para mí. No quiero seguir intoxicando todo esto”, lanzó, picante.

"Cada uno prioriza las cosas que quiere, pero no juzgo a nadie. Es difícil, pero lo manejo de la mejor manera".

LAS PICANTES FRASES DE CAMILIA HOMS TRAS EL ESCÁNDALO CON RODRIGO DE PAUL

“Empieza el año, termina otro y quiero que sea de otra manera, así que prefiero mantenerme así”, manifestó desde Punta del Este, donde protagonizó un fuerte video con una dedicatoria para la actual pareja de su ex.

Camila también se refirió al fuck you que publicó en sus redes. “¿Vos entendiste por qué fue? Creo que todos entendieron. Para mí que sí”, dijo, filosísima.

Además, la modelo dijo una sugerente frase por el enojo que tuvo con el futbolista por la actitud que tuvo con sus hijos. “Cada uno prioriza las cosas que quiere, pero no juzgo a nadie. Es difícil, pero lo manejo de la mejor manera”, lanzó.