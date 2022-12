Camila Homs deslumbró con un body muy original en su cumpleaños: lazos, transparencias y botas futuristas

Camila Homs, súper feliz por su programa de cocina en Cucinare, salió a cenar para festejar su cumpleaños y eligió un look súper sensual que llamó la atención de sus seguidores de Instagram.

La expareja de Rodrigo de Paul, que hoy por hoy está de novio con Tini Stoessel, lució una monoprenda a la que potenció con unas botas de caña alta súper futuristas, de color plateadas.

La modelo se puso un body sin mangas que tanto en la parte del abdomen como de los muslos posee transparencias. Además, cuenta con un escote en "V" y lazos que parten del corpiño hasta la mitad de sus piernas, y cuelgan. Además, eligió unas botas de caña alta súper futuristas de color plateadas y se ató el cabello para que se luciera aún más la prenda.

PÍCARA ACLARACIÓN DE CAMILA HOMS SOBRE LA POSIBILIDAD DE VOLVER CON RODRIGO DE PAUL

Cuando Adrián remarcó la llamativa respuesta de Camila, ella explicó lo que habría querido decir.

"No pero, mañana no se sabe si vas a estar o no. Disfruto del hoy y vivo el presente, no me pongo a pensar", cerró, sonriente.