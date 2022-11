Camila Homs asumió que tuvo una crisis con Charly Benvenuto y reveló si irá al Mundial de Qatar 2022

En el marco de Los Personajes del Año, Camila Homs asumió en una nota con LAM que tuvo una crisis con Charly Benvenuto y aseguró que no irá al Mundial de Qatar 2022, a alentar a Rodrigo de Paul, el papá de sus hijos.

"¿Seguis de novia?", le preguntó Ángel de Brito a la modelo, quien entre risas y con un poco incómoda respondió: "Estoy muy bien".

"¿Qué quiere decir estoy muy bien? ¿Seguís con el chico?", insistió el conductor del programa de América, y la expareja de Rodrigo de Paul contestó: "Sí".

Foto: Movilpress.

"¿Se habían separado en algún momento?", continuó De Brito. Fue entonces cuando Camila dijo: "No sé si estuvimos separados, pero no todas las parejas son color de rosas, pasan cosas en las relaciones, no siempre son los picos altos".

Más sobre este tema Carmen Barbieri arrojó una explosiva versión sobre Rodrigo de Paul y Camila Homs

CAMILA HOMS HABLÓ DE LAS POSIBILIDADES DE VIAJAR AL MUNDIAL QATAR 2022

Camila Homs habló de las posibilidades de viajar al Mundial de Qatar 2022, en una diálogo con Ángel de Brito en la gala de Los Personajes del Año.

Foto: Movilpress.

"¿Estás por viajar a algún lado? ¿Al Mundial?", le consultó el conductor de LAM, y la modelo respondió contundente: "No".