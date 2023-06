Camila Homs se arrepintió de haberse burlado de Tini Stoessel en público: "Me dio mucha vergüenza verme"

En el atardecer del primer día de este 2023, Camila Homs se dejó llevar por una multitud que, al verla en un parador de Punta del Este, comenzó a corear un insultante cantito contra Tini Stoessel, lo que le trajo muchos problemas a futuro; y ahora está más que arrepentida.

"Oh le le, oh la la, Tini se la co…, Camila se la da", cantaba la multitud exaltada mientras la ex de Rodrigo de Paul grababa a la situación con su celular, riendo a causa del alcohol que confesó haber consumido en un ping pong al que se prestó en La tarde del 9.

Camila estuvo este fin de semana en el ciclo que conducen Tomi Dente y Pía Slapka, y allí respondió todas las preguntas de los panelistas, una de las cuales fue “¿cuál fue el peor error que cometiste en tu vida?”.

CAMILA HOMS SE MOSTRÓ MUY APENADA DE HABER INSULTADO A TINI STOESSEL EN UN PARADOR, FRENTE A CIENTOS DE SEGUIDORES

“Creo que un montón”, dijo Cami, a modo de broma. “Bueno, esa noche de Punta de la que hablábamos, la verdad es que me recontra arrepentí porque se hizo muy público y como que no fue una buena imagen”, reconoció la modelo.

“Yo no soy así. Era Año nuevo, como que no me importó nada porque estaba en una”, dijo, refiriendo a que estaba desinhibida a causa de una bebida alcohólica. “Si pudiera volver el tiempo atrás, no lo haría”, confesó Camila.

“No me suelo arrepentir de las cosas que hago. Sí uno puede cometer error y no arrepentirse, pero eso es algo de lo que sí me arrepiento. Cuando vi los videos me dio mucha vergüenza”, reconoció Cami.