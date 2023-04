Camila Homs aclaró su relación con José el Principito Sosa: "Lo conocí hace poco"

Camila Homs aclaró en diálogo con Socios del Espectáculo qué pasó con José el Principito Sosa, el hombre con el que se la vio acaramelada en un boliche porteño.

“Se habla mucho de que estas de novia, ¿es cierto?”, le preguntaron a la modelo, quien contestó sorprendida: “¿Eh? No, ¿de novia? No, es un montón”.

“¿Segura? ¿Quién es José Sosa? ¿Se conocen?”, insistió el cronista y Cami aseguró: “Lo conocí hace poco, sí, pero nada que ver… por una foto que salió en la que estaba charlando ya me están por casar”.

“Pero estabas como muy cerca”, continuaron desde la emisión de eltrece y la expareja de Rodrigo de Paul cerró: “No, estaba hablando… ¿quién no habla con alguien en un boliche?”.

CAMILA HOMS DESMINTIÓ TENER UN ACERCAMIENTO A RODRIGO DE PAUL

Camila Homs desmintió a Socios del Espectáculo haber tenido un acercamiento a Rodrigo de Paul en medio de su supuesta crisis con Tini Stoessel.

“Había rumores de que estarías cerca de Rodrigo, ¿eso es cierto?”, indagaron y ella dijo: “No, no tengo idea, no hay nada nuevo, está todo igual que siempre”.